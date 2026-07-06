Каррера сравнил игроков "Спартака" с Пирло

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Массимо Каррера, бывший главный тренер московского "Спартака", поставил в один ряд Андреа Пирло и футболистов "красно-белых" сезона-2016/17.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в разговоре с РИА Новости поставил в один ряд чемпиона мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло и футболистов "красно-белых" сезона-2016/17, когда команда выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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"Лучший, кого тренировал за все время, - Пирло. В "Спартаке" лучшими назвал бы всех. Они все сильные игроки", - сказал Каррера.
Итальянский специалист на выходных прилетал в Москву и встретился с болельщиками "Спартака" в рамках фестиваля FONFEST.
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