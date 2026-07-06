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Каррера сравнил игроков "Спартака" с Пирло - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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12:44 06.07.2026 (обновлено: 12:48 06.07.2026)
Каррера сравнил игроков "Спартака" с Пирло

Каррера поставил игроков "Спартака" сезона-2016/17 в один ряд с Пирло

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМассимо Каррера
Массимо Каррера - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Массимо Каррера . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массимо Каррера, бывший главный тренер московского "Спартака", поставил в один ряд Андреа Пирло и футболистов "красно-белых" сезона-2016/17.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в разговоре с РИА Новости поставил в один ряд чемпиона мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло и футболистов "красно-белых" сезона-2016/17, когда команда выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Под руководством Карреры "Спартак" в сезоне-2016/17 впервые с 2001 года выиграл чемпионат России. До начала карьеры в России он входил в тренерский штаб Антонио Конте в итальянском "Ювентусе" и сборной Италии.
«
"Лучший, кого тренировал за все время, - Пирло. В "Спартаке" лучшими назвал бы всех. Они все сильные игроки", - сказал Каррера.
Итальянский специалист на выходных прилетал в Москву и встретился с болельщиками "Спартака" в рамках фестиваля FONFEST.
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ФутболСпортИталияРоссияАндреа ПирлоМассимо КаррераАнтонио КонтеЮвентусСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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