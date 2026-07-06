В Минздраве рассказали, как часто нужно проверять сердце

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто сообщил, что каждому человеку следует проверить сердце хотя бы один раз до 40 лет.

Особенно важно проверить сердце тем, у кого в анамнезе были родственники с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проявлениями атеросклероза и системными изменениями соединительной ткани.

Евгений Шляхто подчеркнул важность своевременной диагностики, а также отметил, что здоровый образ жизни, среда, настроение, общение, любознательность и креативность способствуют здоровому долголетию.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один раз до 40 лет каждому человеку следует проверить сердце, чтобы выявить возможные предриски сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава РФ, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

Ежегодно 6 июля во всем мире отмечается день врача-кардиолога.

"Сердце нужно проверить хоть один раз до 40 лет всем гражданам. Можно сдать кровь на липопротеин - это маркер раннего развития атеросклероза. Особенно это следует сделать, если в анамнезе были родственники, которые в раннем возрасте имели сердечно-сосудистые заболевания, проявления атеросклероза, системные изменения соединительной ткани, такие как синдром Марфана и так далее", - сказал он.

Как отметил Шляхто , курение, алкоголь и недостаток физической активности также оказывают крайне неблагоприятное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы.

"Очень важна своевременная диагностика, обследования. Здоровое долголетие - это образ жизни, среда, настроение, общение, любознательность и креативность. Все это вместе будет определять позицию человека. Он должен быть инициативен, у него должна быть цель, чтобы увеличить продолжительность жизни", - подчеркнул специалист Минздрава.