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В Минздраве рассказали, как часто нужно проверять сердце - РИА Новости, 06.07.2026
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05:00 06.07.2026 (обновлено: 12:33 06.07.2026)
В Минздраве рассказали, как часто нужно проверять сердце

Кардиолог Шляхто: сердце нужно проверять один раз до 40 лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто сообщил, что каждому человеку следует проверить сердце хотя бы один раз до 40 лет.
  • Особенно важно проверить сердце тем, у кого в анамнезе были родственники с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проявлениями атеросклероза и системными изменениями соединительной ткани.
  • Евгений Шляхто подчеркнул важность своевременной диагностики, а также отметил, что здоровый образ жизни, среда, настроение, общение, любознательность и креативность способствуют здоровому долголетию.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один раз до 40 лет каждому человеку следует проверить сердце, чтобы выявить возможные предриски сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава РФ, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.
Ежегодно 6 июля во всем мире отмечается день врача-кардиолога.
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"Сердце нужно проверить хоть один раз до 40 лет всем гражданам. Можно сдать кровь на липопротеин - это маркер раннего развития атеросклероза. Особенно это следует сделать, если в анамнезе были родственники, которые в раннем возрасте имели сердечно-сосудистые заболевания, проявления атеросклероза, системные изменения соединительной ткани, такие как синдром Марфана и так далее", - сказал он.
Как отметил Шляхто, курение, алкоголь и недостаток физической активности также оказывают крайне неблагоприятное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы.
"Очень важна своевременная диагностика, обследования. Здоровое долголетие - это образ жизни, среда, настроение, общение, любознательность и креативность. Все это вместе будет определять позицию человека. Он должен быть инициативен, у него должна быть цель, чтобы увеличить продолжительность жизни", - подчеркнул специалист Минздрава.
РИА Новости ранее передавало, что анализ на определение уровня липопротеина в крови, который говорит о сердечно-сосудистых рисках, стал бесплатным по ОМС в рамках диспансеризации.
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