Краткий пересказ от РИА ИИ Украинская певица Камалия заявила о похищении двоюродного брата-инвалида сотрудниками военкомата Киевской области.

По словам певицы, ее брата, преподавателя столичного университета, держат в центральном военкомате города Буча и подвергают насилию.

Камалия утверждает, что это уже второе похищение ее брата сотрудниками военкомата.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинская певица Камалия заявила о похищении сотрудниками военкомата Киевской области своего двоюродного брата-инвалида, опубликовав видеообращение на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Я очень возмущена… произволом ТЦК (военкоматов – ред.)… Сегодня я узнала, что… моего двоюродного брата Яна Владимировича Подвесоцкого 1984 года рождения, инвалида с детства… похитил прямо на улице ТЦК", - сообщила певица на опубликованном видео.

По словам певицы, ее брат с детства имеет серьезные проблемы с сердцем и опорно-двигательным аппаратом и практически не видит без очков. По информации певицы, мужчина является преподавателем столичного университета.

Как сообщила Камалия, ее брата держат в центральном военкомате города Буча Киевской области . По ее словам, на мужчину надели наручники и бьют, угрожая убить, если он не подпишет документы. По информации певицы, это уже второе похищение ее брата сотрудниками военкомата. По ее словам, в предыдущий раз его бросили без сознания в подвал и отпустили, когда узнали, что он преподаватель и ученый. После этого инцидента, по словам Камалии, ее брат получил посттравматическое стрессовое расстройство и проходил длительное лечение.

Певица также сообщила, что среди ее родных многие служат в ВСУ. По словам Камалии, недавно она похоронила брата, погибшего на фронте, другого брата ищут уже восемь месяцев, а еще один брат сейчас служит в ВСУ.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в армии, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.