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СМИ: число арестованных в Калифорнии после Дня независимости превысило 400 - РИА Новости, 06.07.2026
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01:13 06.07.2026
СМИ: число арестованных в Калифорнии после Дня независимости превысило 400

LAT: в Калифорнии после Дня независимости арестовали более 400 человек

© AP Photo / Reed SaxonПолицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Reed Saxon
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число арестованных после празднования Дня независимости США в Калифорнии превысило 400.
  • Большинство арестованных — молодые люди, многие из которых несовершеннолетние.
  • Празднование на калифорнийском пляже вылилось в драки и разграбление близлежащего магазина, для разгона беспорядков понадобилась помощь конной полиции.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число арестованных в американском штате Калифорния после празднования Дня независимости США превысило 400, сообщает газета Los Angeles Times.
Телеканал ABC ранее сообщал об арестах не менее 100 человек в ходе переросшего в хаос празднования Дня независимости в Калифорнии.
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"Правоохранители произвели более 400 арестов", - говорится в публикации издания.
Газета обращает внимание на то, что большинство арестованных - молодые люди, многие из которых несовершеннолетние.
Издание отмечает, что празднование на калифорнийском пляже вылилось в драки и разграбление близлежащего магазина.
Вечером в субботу полиция прибыла на пляж, когда там собиралась большая толпа, намеревавшаяся устроить салют. Ситуация усугубилась с прибытием правоохранителей, происходили драки, в полицейских бросали фейерверки. Для разгона беспорядков понадобилась помощь конной полиции.
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