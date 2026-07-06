СМИ: число арестованных в Калифорнии после Дня независимости превысило 400

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число арестованных после празднования Дня независимости США в Калифорнии превысило 400.
- Большинство арестованных — молодые люди, многие из которых несовершеннолетние.
- Празднование на калифорнийском пляже вылилось в драки и разграбление близлежащего магазина, для разгона беспорядков понадобилась помощь конной полиции.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число арестованных в американском штате Калифорния после празднования Дня независимости США превысило 400, сообщает газета Los Angeles Times.
Телеканал ABC ранее сообщал об арестах не менее 100 человек в ходе переросшего в хаос празднования Дня независимости в Калифорнии.
"Правоохранители произвели более 400 арестов", - говорится в публикации издания.
Газета обращает внимание на то, что большинство арестованных - молодые люди, многие из которых несовершеннолетние.
Издание отмечает, что празднование на калифорнийском пляже вылилось в драки и разграбление близлежащего магазина.
Вечером в субботу полиция прибыла на пляж, когда там собиралась большая толпа, намеревавшаяся устроить салют. Ситуация усугубилась с прибытием правоохранителей, происходили драки, в полицейских бросали фейерверки. Для разгона беспорядков понадобилась помощь конной полиции.