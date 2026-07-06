СМИ: число арестованных в Калифорнии после Дня независимости превысило 400

Краткий пересказ от РИА ИИ Число арестованных после празднования Дня независимости США в Калифорнии превысило 400.

Большинство арестованных — молодые люди, многие из которых несовершеннолетние.

Празднование на калифорнийском пляже вылилось в драки и разграбление близлежащего магазина, для разгона беспорядков понадобилась помощь конной полиции.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число арестованных в американском штате Калифорния после празднования Дня независимости США превысило 400, сообщает газета Число арестованных в американском штате Калифорния после празднования Дня независимости США превысило 400, сообщает газета Los Angeles Times

Телеканал ABC ранее сообщал об арестах не менее 100 человек в ходе переросшего в хаос празднования Дня независимости в Калифорнии

"Правоохранители произвели более 400 арестов", - говорится в публикации издания.

Газета обращает внимание на то, что большинство арестованных - молодые люди, многие из которых несовершеннолетние.

Издание отмечает, что празднование на калифорнийском пляже вылилось в драки и разграбление близлежащего магазина.