Кадыров заявил, что вынужденно идет на выборы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рамзан Кадыров заявил, что идет на предстоящие выборы вынужденно.
- Он выразил уверенность в поддержке народа и заявил, что готов служить ему.
ГРОЗНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что идет на предстоящие выборы вынужденно, и выразил уверенность, что народ его поддержит.
"Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. Много труда вложено в республику, и у нас сегодня сохранена команда, и команда работает как хорошие часы. Сегодня я вынужденно, можно сказать, иду на выборы. Я уверен, что народ поддержит. Если народ поддержит, то для народа служить готов", — сказал Кадыров журналистам.
Он отметил, что для народа будут делать, что "делали и умеем делать".
Ранее Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы республики от "Единой России". Единогласное решение принято на конференции Чеченского регионального отделения партии.