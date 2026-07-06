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Кадыров заявил, что вынужденно идет на выборы - РИА Новости, 06.07.2026
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Кадыров заявил, что вынужденно идет на выборы

Кадыров заявил, что вынужденно идет на выборы главы Чечни

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамзан Кадыров заявил, что идет на предстоящие выборы вынужденно.
  • Он выразил уверенность в поддержке народа и заявил, что готов служить ему.
ГРОЗНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что идет на предстоящие выборы вынужденно, и выразил уверенность, что народ его поддержит.
"Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. Много труда вложено в республику, и у нас сегодня сохранена команда, и команда работает как хорошие часы. Сегодня я вынужденно, можно сказать, иду на выборы. Я уверен, что народ поддержит. Если народ поддержит, то для народа служить готов", — сказал Кадыров журналистам.
Он отметил, что для народа будут делать, что "делали и умеем делать".
Ранее Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы республики от "Единой России". Единогласное решение принято на конференции Чеченского регионального отделения партии.
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