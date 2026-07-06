Кадыров заявил, что вынужденно идет на выборы

ГРОЗНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что идет на предстоящие выборы вынужденно, и выразил уверенность, что народ его поддержит.

Он отметил, что для народа будут делать, что "делали и умеем делать".