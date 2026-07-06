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Альпинист, погибший при восхождении на Эльбрус, был в составе группы - РИА Новости, 06.07.2026
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19:26 06.07.2026
Альпинист, погибший при восхождении на Эльбрус, был в составе группы

Погибший при восхождении на Эльбрус альпинист был в составе группы из 10 человек

© РИА Новости / Ольга ТузоваЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Ольга Тузова
Эльбрус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Альпинист погиб при восхождении на Эльбрус на высоте 5500 метров.
  • По предварительным данным, мужчина почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался.
  • Следственными органами СК России по Кабардино-Балкарии проводится доследственная проверка, будет проведено судебно-медицинское исследование тела погибшего.
НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Погибший при восхождении на Эльбрус альпинист находился в составе группы из 10 человек, по предварительным данным, ему стало плохо на высоте 5500 метров и он скоропостижно скончался, по данному факту организована проверка, сообщили в СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.
Региональное ГУМЧС РФ сообщало, что в 13.10 мск в понедельник на горе Эльбрус на высоте около 5500 метров при восхождении погиб альпинист. Информация поступила от очевидцев. Данных о регистрации и личности погибшего нет. Эвакуация его тела запланирована на вечер.
"Следственными органами СК России по Кабардино-Балкарии проводится доследственная проверка по факту гибели альпиниста на горе Эльбрус. По предварительным данным, 6 июля мужчина совершал восхождение в составе группы из 10 человек. На высоте 5500 метров он почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для установления причины смерти мужчины будет проведено судебно-медицинское исследование тела погибшего.
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