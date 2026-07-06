Альпинист, погибший при восхождении на Эльбрус, был в составе группы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Альпинист погиб при восхождении на Эльбрус на высоте 5500 метров.
- По предварительным данным, мужчина почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался.
- Следственными органами СК России по Кабардино-Балкарии проводится доследственная проверка, будет проведено судебно-медицинское исследование тела погибшего.
НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Погибший при восхождении на Эльбрус альпинист находился в составе группы из 10 человек, по предварительным данным, ему стало плохо на высоте 5500 метров и он скоропостижно скончался, по данному факту организована проверка, сообщили в СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.
"Следственными органами СК России по Кабардино-Балкарии проводится доследственная проверка по факту гибели альпиниста на горе Эльбрус. По предварительным данным, 6 июля мужчина совершал восхождение в составе группы из 10 человек. На высоте 5500 метров он почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для установления причины смерти мужчины будет проведено судебно-медицинское исследование тела погибшего.