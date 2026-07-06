Альпинист, погибший при восхождении на Эльбрус, был в составе группы

НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Погибший при восхождении на Эльбрус альпинист находился в составе группы из 10 человек, по предварительным данным, ему стало плохо на высоте 5500 метров и он скоропостижно скончался, по данному факту организована проверка, сообщили в СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.