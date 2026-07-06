В Ярославле сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Ярославля («Туношна») сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ярославля ("Туношна"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.