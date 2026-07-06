МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ракеты британско-французского концерна MBDA неоднократно использовались ВСУ для ударов вглубь РФ, включая атаку на Брянск в марте, без прямого участия иностранных специалистов осуществить их было бы нельзя, сообщил РИА Новости источник.

"Как известно, высокоточные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, производящиеся британо-французским концерном MBDA, неоднократно использовались ВСУ для ударов вглубь российской территории, в том числе по Брянску в марте, что невозможно без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и целенаведение", - сообщил источник, комментируя эту тему.