Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ракеты Storm Shadow/SCALP британо-французского концерна MBDA использовались ВСУ для ударов вглубь России, включая атаку на Брянск в марте.
- По сообщению источника, без прямого участия иностранных специалистов эксплуатация и целенаведение этих ракет невозможны.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ракеты британско-французского концерна MBDA неоднократно использовались ВСУ для ударов вглубь РФ, включая атаку на Брянск в марте, без прямого участия иностранных специалистов осуществить их было бы нельзя, сообщил РИА Новости источник.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ранее РИА Новости, что Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов.
"Как известно, высокоточные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, производящиеся британо-французским концерном MBDA, неоднократно использовались ВСУ для ударов вглубь российской территории, в том числе по Брянску в марте, что невозможно без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и целенаведение", - сообщил источник, комментируя эту тему.
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