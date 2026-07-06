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ВСУ не могут бить вглубь России без иностранного участия, заявил источник - РИА Новости, 06.07.2026
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14:43 06.07.2026 (обновлено: 15:01 06.07.2026)
ВСУ не могут бить вглубь России без иностранного участия, заявил источник

Источник: удары ВСУ Storm Shadow по России невозможны без иностранного участия

CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x / Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x /
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ракеты Storm Shadow/SCALP британо-французского концерна MBDA использовались ВСУ для ударов вглубь России, включая атаку на Брянск в марте.
  • По сообщению источника, без прямого участия иностранных специалистов эксплуатация и целенаведение этих ракет невозможны.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ракеты британско-французского концерна MBDA неоднократно использовались ВСУ для ударов вглубь РФ, включая атаку на Брянск в марте, без прямого участия иностранных специалистов осуществить их было бы нельзя, сообщил РИА Новости источник.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ранее РИА Новости, что Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов.
"Как известно, высокоточные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, производящиеся британо-французским концерном MBDA, неоднократно использовались ВСУ для ударов вглубь российской территории, в том числе по Брянску в марте, что невозможно без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и целенаведение", - сообщил источник, комментируя эту тему.
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