Краткий пересказ от РИА ИИ Джанни Инфантино отверг обвинения в давлении на организацию при решении отложить дисквалификацию нападающего сборной США Балогана.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие его красной карточки с испытательным сроком на один год, и игрок сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.

Инфантино подтвердил, что обсуждал ситуацию с дисквалификацией Балогана с Трампом, но подчеркнул независимость органов ФИФА и их право принимать решения на основе действующих регламентов.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино отверг обвинения в давлении на организацию при решении отложить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана, подчеркнув, что органы ФИФА являются независимыми, хотя сам он регулярно обсуждает с Дональдом Трампом вопросы, связанные с чемпионатом мира, в том числе ситуацию вокруг игрока американской национальной команды.

Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала (2:0). Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости", а в понедельник сообщил, что связывался с Инфантино.

« "Хотел бы еще раз подчеркнуть фундаментальный принцип управления ФИФА. Органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения на основе действующих регламентов и конкретных фактов каждого дела. Их независимость имеет ключевое значение для доверия и целостности футбола, и это должно всегда уважаться", - приводятся слова Инфантино на странице ФИФА в соцсети X.

При этом глава ФИФА подтвердил, что обсуждал с Трампом ситуацию с дисквалификацией Балогана. "Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира по футболу, с президентом Соединенных Штатов, и по этому вопросу я также получил звонок от Дональда Трампа, как я получаю звонки от глав государств, правительственных чиновников, представителей футбольного сообщества и бизнес-руководителей со всего мира по самым разным вопросам. В ходе нашего разговора я объяснил, что идет юридический процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что дело будет решено в установленном порядке компетентными структурами. Так работает система ФИФА, и этот принцип я всегда буду поддерживать", - отметил функционер.

"Я читаю решения дисциплинарного комитета ФИФА, когда они публикуются. Иногда они меня удивляют. Порой я с ними соглашаюсь, порой нет. Но я всегда делаю одно - уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Нравится нам лично решение или нет, не имеет значения. Уважение к независимым институтам и верховенству права - это то, что всегда защищает целостность наших соревнований и авторитет ФИФА", - подчеркнул Инфантино.