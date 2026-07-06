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Инфантино заявил о независимости органов ФИФА - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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19:27 06.07.2026 (обновлено: 19:45 06.07.2026)
Инфантино заявил о независимости органов ФИФА

Инфантино отверг обвинения в давлении на ФИФА из-за дисквалификации Балогана

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДжанни Инфантино
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джанни Инфантино отверг обвинения в давлении на организацию при решении отложить дисквалификацию нападающего сборной США Балогана.
  • Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие его красной карточки с испытательным сроком на один год, и игрок сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.
  • Инфантино подтвердил, что обсуждал ситуацию с дисквалификацией Балогана с Трампом, но подчеркнул независимость органов ФИФА и их право принимать решения на основе действующих регламентов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино отверг обвинения в давлении на организацию при решении отложить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана, подчеркнув, что органы ФИФА являются независимыми, хотя сам он регулярно обсуждает с Дональдом Трампом вопросы, связанные с чемпионатом мира, в том числе ситуацию вокруг игрока американской национальной команды.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала (2:0). Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости", а в понедельник сообщил, что связывался с Инфантино.
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Завершен
США
2 : 0
Босния и Герцеговина
45‎’‎ • Фоларин Балоган
82‎’‎ • Малик Тиллман
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"Хотел бы еще раз подчеркнуть фундаментальный принцип управления ФИФА. Органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения на основе действующих регламентов и конкретных фактов каждого дела. Их независимость имеет ключевое значение для доверия и целостности футбола, и это должно всегда уважаться", - приводятся слова Инфантино на странице ФИФА в соцсети X.

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При этом глава ФИФА подтвердил, что обсуждал с Трампом ситуацию с дисквалификацией Балогана. "Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира по футболу, с президентом Соединенных Штатов, и по этому вопросу я также получил звонок от Дональда Трампа, как я получаю звонки от глав государств, правительственных чиновников, представителей футбольного сообщества и бизнес-руководителей со всего мира по самым разным вопросам. В ходе нашего разговора я объяснил, что идет юридический процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что дело будет решено в установленном порядке компетентными структурами. Так работает система ФИФА, и этот принцип я всегда буду поддерживать", - отметил функционер.
"Я читаю решения дисциплинарного комитета ФИФА, когда они публикуются. Иногда они меня удивляют. Порой я с ними соглашаюсь, порой нет. Но я всегда делаю одно - уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Нравится нам лично решение или нет, не имеет значения. Уважение к независимым институтам и верховенству права - это то, что всегда защищает целостность наших соревнований и авторитет ФИФА", - подчеркнул Инфантино.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что решение ФИФА о приостановке автоматической дисквалификации ранее удаленного на чемпионате мира Балогана перешло все границы дозволенного. По данным СМИ, в совете УЕФА работают над выдвижением соперника Инфантино на следующих выборах президента ФИФА.
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ФутболСпортСШАБосния и ГерцеговинаБельгияДжанни ИнфантиноДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ЧМ по футболу 2026Фоларин БалоганТарик Мухаремович
 
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