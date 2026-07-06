Краткий пересказ от РИА ИИ В совете УЕФА работают над выдвижением соперника Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА после скандала с Фоларином Балоганом.

По информации журналиста Бена Джейкобса, решение об отмене дисквалификации футболиста приняли после звонка из Белого дома.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В совете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работают над выдвижением соперника итальянцу Джанни Инфантино на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщил журналист The Guardian Ромен Молина в В совете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работают над выдвижением соперника итальянцу Джанни Инфантино на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщил журналист The Guardian Ромен Молина в соцсети X

По информации источника, работы в этом направлении шли уже некоторое время и усилились после решения ФИФА приостановить действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана.

"Несколько человек в совете УЕФА уже некоторое время работают за кулисами, чтобы выдвинуть кандидата против Инфантино в 2027 году. После решения угодить Трампу (потому что это именно так) другие руководители мирового футбола - и не только европейские - обсуждают идею поиска альтернативы, потому что "так больше нельзя". Однако между разговорами и действиями часто есть разница, и требуется мужество, которого лишено подавляющее большинство футбольных функционеров", - написал Молина.

Американцы 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира - 2:0. Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет 6 июля сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии. Глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА напрямую позвонили из Белого дома.