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В УЕФА стали искать соперника Инфантино после скандала с ФИФА - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
14:44 06.07.2026 (обновлено: 15:35 06.07.2026)
В УЕФА стали искать соперника Инфантино после скандала с ФИФА

Молина: в УЕФА ищут соперника Инфантино после скандала с Балоганом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В совете УЕФА работают над выдвижением соперника Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА после скандала с Фоларином Балоганом.
  • По информации журналиста Бена Джейкобса, решение об отмене дисквалификации футболиста приняли после звонка из Белого дома.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В совете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работают над выдвижением соперника итальянцу Джанни Инфантино на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщил журналист The Guardian Ромен Молина в соцсети X.
По информации источника, работы в этом направлении шли уже некоторое время и усилились после решения ФИФА приостановить действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана.
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"Несколько человек в совете УЕФА уже некоторое время работают за кулисами, чтобы выдвинуть кандидата против Инфантино в 2027 году. После решения угодить Трампу (потому что это именно так) другие руководители мирового футбола - и не только европейские - обсуждают идею поиска альтернативы, потому что "так больше нельзя". Однако между разговорами и действиями часто есть разница, и требуется мужество, которого лишено подавляющее большинство футбольных функционеров", - написал Молина.
Американцы 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира - 2:0. Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет 6 июля сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии. Глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА напрямую позвонили из Белого дома.
В апреле Инфантино, который возглавляет организацию с 2019 года, объявил о намерении участвовать в следующих выборах, которые пройдут 18 марта 2027 года в Марокко.
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02 июля 2026 • начало в 03:00
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Босния и Герцеговина
45‎’‎ • Фоларин Балоган
82‎’‎ • Малик Тиллман
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортБосния и ГерцеговинаФоларин БалоганБельгияСШАТарик МухаремовичДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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