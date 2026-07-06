Индонезия намерена увеличить импорт товаров из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Индонезия планирует увеличить импорт промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также потребительских товаров после вступления в силу соглашения о свободной торговле между Джакартой и ЕАЭС.

Индонезия сможет увеличить поставки продуктов питания в Россию, включая кофе, чай, фрукты и рыбу.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Индонезия намерена увеличить импорт промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также потребительских товаров после вступления в силу соглашения о свободной торговле между Джакартой и ЕАЭС, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии выставки "Иннопром" председатель комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты по сотрудничеству с РФ Дидит Ратам.

Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия

"Мы полагаем, что торговля будет расти в секторах, связанных с сельским хозяйством, промышленностью, а также потребительскими товарами (продукты питания, мясо, молочные продукты и другие)", - сообщил Дидит Ратам, говоря об увеличении поставок из РФ.

Он считает, что после вступления соглашения в силу также может увеличиться импорт энергетических технологий.

Индонезия при этом сможет увеличить поставки продуктов питания в Россию, включая кофе, чай, фрукты и рыбу, считают в Торгово-промышленной палате.

В середине июня Дидит Ратам рассказал РИА Новости, что Индонезия рассчитывает увеличить товарооборот с Россией в два или даже в три раза, достигнув суммы в 10 миллиардов долларов в год. Подобные ожидания связаны с подписанием соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским союзом.