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Индонезия намерена увеличить импорт товаров из России - РИА Новости, 06.07.2026
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18:23 06.07.2026
Индонезия намерена увеличить импорт товаров из России

Индонезия намерена увеличить импорт промышленной продукции из России

© РИА Новости / Михаил ЦыгановДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Джакарта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индонезия планирует увеличить импорт промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также потребительских товаров после вступления в силу соглашения о свободной торговле между Джакартой и ЕАЭС.
  • Индонезия сможет увеличить поставки продуктов питания в Россию, включая кофе, чай, фрукты и рыбу.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Индонезия намерена увеличить импорт промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также потребительских товаров после вступления в силу соглашения о свободной торговле между Джакартой и ЕАЭС, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии выставки "Иннопром" председатель комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты по сотрудничеству с РФ Дидит Ратам.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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"Мы полагаем, что торговля будет расти в секторах, связанных с сельским хозяйством, промышленностью, а также потребительскими товарами (продукты питания, мясо, молочные продукты и другие)", - сообщил Дидит Ратам, говоря об увеличении поставок из РФ.
Он считает, что после вступления соглашения в силу также может увеличиться импорт энергетических технологий.
Индонезия при этом сможет увеличить поставки продуктов питания в Россию, включая кофе, чай, фрукты и рыбу, считают в Торгово-промышленной палате.
В середине июня Дидит Ратам рассказал РИА Новости, что Индонезия рассчитывает увеличить товарооборот с Россией в два или даже в три раза, достигнув суммы в 10 миллиардов долларов в год. Подобные ожидания связаны с подписанием соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским союзом.
Соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывая более 98% двустороннего товарооборота между Индонезией и Россией, пояснял в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ЭкономикаИндонезияРоссияДжакартаМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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