В Харьковской области дезертировали испаноговорящие наемники ВСУ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости . Испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали в районе Петро-Ивановки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В конце июня российские силовики уже сообщали о дезертирстве иностранцев на этом участке фронта.