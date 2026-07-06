Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали в районе Петро-Ивановки в Харьковской области, сообщили в силовых структурах.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали в районе Петро-Ивановки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Очередная группа наемников отказалась выполнять поставленную задачу и убыла вглубь украинской территории", — рассказал собеседник агентства.
В конце июня российские силовики уже сообщали о дезертирстве иностранцев на этом участке фронта.
Во многих интервью наемники признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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