Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области дезертировали испаноговорящие наемники ВСУ - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 06.07.2026 (обновлено: 09:54 06.07.2026)
В Харьковской области дезертировали испаноговорящие наемники ВСУ

РИА Новости: испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали около Петро-Ивановки

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали в районе Петро-Ивановки в Харьковской области, сообщили в силовых структурах.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали в районе Петро-Ивановки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Очередная группа наемников отказалась выполнять поставленную задачу и убыла вглубь украинской территории", — рассказал собеседник агентства.
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Латиноамериканские наемники ВСУ перебрались в Ливию под предлогом учений
3 июля, 06:56
В конце июня российские силовики уже сообщали о дезертирстве иностранцев на этом участке фронта.
Во многих интервью наемники признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреАфганистанБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала