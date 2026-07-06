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Мишустин: три ледовых газовоза введут в эксплуатацию в ближайшие годы - РИА Новости, 06.07.2026
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14:09 06.07.2026
Мишустин: три ледовых газовоза введут в эксплуатацию в ближайшие годы

Мишустин: еще три ледовых газовоза введут в эксплуатацию в ближайшие годы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии "Промышленная индустрия 360" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Промышленная индустрия 360 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии "Промышленная индустрия 360" в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В течение нескольких лет будут введены в эксплуатацию еще три газовоза ледового класса, аналогичных "Алексею Косыгину", заявил Мишустин.
  • За полтора года в России было сдано более 150 судов различных типов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в течение нескольких лет будут введены в эксплуатацию еще три газовоза ледового класса, аналогичных "Алексею Косыгину".
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
Мишустин отметил, что за полтора года в России было сдано более 150 кораблей различных типов. Глава российского кабмина напомнил, что в Приморье были построены два первых в стране отечественных газовоза, которые получили имена - "Алексей Косыгин" и "Константин Посьет".
"В течение нескольких лет будут введены в эксплуатацию еще три аналогичных судна. Они соответствуют самому высокому ледовому классу. И эффективны для действий в суровых арктических условиях", - сказал он.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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