Мишустин: три ледовых газовоза введут в эксплуатацию в ближайшие годы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В течение нескольких лет будут введены в эксплуатацию еще три газовоза ледового класса, аналогичных "Алексею Косыгину", заявил Мишустин.
- За полтора года в России было сдано более 150 судов различных типов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в течение нескольких лет будут введены в эксплуатацию еще три газовоза ледового класса, аналогичных "Алексею Косыгину".
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
Мишустин отметил, что за полтора года в России было сдано более 150 кораблей различных типов. Глава российского кабмина напомнил, что в Приморье были построены два первых в стране отечественных газовоза, которые получили имена - "Алексей Косыгин" и "Константин Посьет".
"В течение нескольких лет будут введены в эксплуатацию еще три аналогичных судна. Они соответствуют самому высокому ледовому классу. И эффективны для действий в суровых арктических условиях", - сказал он.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.