Мишустин: три ледовых газовоза введут в эксплуатацию в ближайшие годы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в течение нескольких лет будут введены в эксплуатацию еще три газовоза ледового класса, аналогичных "Алексею Косыгину".

"В течение нескольких лет будут введены в эксплуатацию еще три аналогичных судна. Они соответствуют самому высокому ледовому классу. И эффективны для действий в суровых арктических условиях", - сказал он.