В Газе за сутки из-за ударов Израиля погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По меньшей мере три палестинца погибли и 16 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа в понедельник.
- С момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября 2025 года жертвами израильских ударов в секторе Газа стали более тысячи палестинцев, около 3,4 тысячи получили ранения.
КАИР, 6 июл - РИА Новости. По меньшей мере три палестинца погибли в результате израильских ударов по сектору Газа в понедельник, заявил РИА Новости официальный представитель минздрава полуэксклава Халиль ад-Дакран.
"Три человека погибли и 16 пострадали в результате израильского удара по жилому дому в городе Газа и автомобилю в Хан-Юнисе в понедельник", - сообщил собеседник агентства.
По данным палестинских властей, с момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября 2025 года жертвами израильских ударов в секторе Газа стали более тысячи палестинцев, около 3,4 тысячи получили ранения. Общее число погибших с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года превысило 73 тысячи, ранено более 173 тысяч.