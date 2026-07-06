В Газе за сутки из-за ударов Израиля погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ По меньшей мере три палестинца погибли и 16 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа в понедельник.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября 2025 года жертвами израильских ударов в секторе Газа стали более тысячи палестинцев, около 3,4 тысячи получили ранения.

КАИР, 6 июл - РИА Новости. По меньшей мере три палестинца погибли в результате израильских ударов по сектору Газа в понедельник, заявил РИА Новости официальный представитель минздрава полуэксклава Халиль ад-Дакран.

"Три человека погибли и 16 пострадали в результате израильского удара по жилому дому в городе Газа и автомобилю в Хан-Юнисе в понедельник", - сообщил собеседник агентства.