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Гарбузов: компания космической отрасли обновит мощности с поддержкой Москвы - РИА Новости, 06.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:01 06.07.2026
Гарбузов: компания космической отрасли обновит мощности с поддержкой Москвы

Гарбузов: компания космической отрасли обновит технику при поддержке МФППиП

© Фото : пресс-служба ДИППКомпания космической отрасли обновит мощности с поддержкой Москвы
Компания космической отрасли обновит мощности с поддержкой Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Компания космической отрасли обновит мощности с поддержкой Москвы
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) компенсирует часть затрат холдинга "Российские космические системы" (РКС) по договорам лизинга на приобретение и обновление оборудования, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Один из ключевых производителей столичной космической отрасли воспользовался программой компенсации по договорам лизинга от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Такие инструменты способствуют повышению конкурентоспособности продукции предприятий и наращиванию объемов выпуска", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.
Он добавил, что в рамках работы этого механизма площадки столицы смогли привлечь свыше 3 миллиардов рублей на технологическое обновление.
Таким образом, благодаря инструментам фонда производители Москвы могут компенсировать часть затрат на платежи по договорам лизинга промоборудования. Срок поддержки, предоставляемой городом, — три года, максимальный размер компенсации — 300 миллионов рублей. Однако компании должны выкупить оборудование, которое приобреталось по договору.
Директор по стратегическому развитию РКС Дмитрий Кириллов подчеркнул, что соглашение с фондом помогает создать оптимальные финансовые условия для технического перевооружения и модернизации производства. При содействии МФППиП компания укрепляет проминфраструктуру и развивает выпуск новой космической продукции для города и всей России.
Холдинг "Российские космические системы" на протяжении 80 лет является одним из ключевых высокотехнологичных предприятий столицы. Он разрабатывает и создает электронные компоненты, инновационную аппаратуру, информационные системы и космические комплексы научного и социально-экономического назначения, а также продукты и услуги на основе технологий спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности.
Создаваемые цифровые продукты и решения позволяют значительно повысить эффективность информационного обеспечения развития транспорта, коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды.
Также площадка РКС, которая расположена в районе Лефортово, имеет статус технопарка столицы с 2019 года, что позволяет получать льготы по налогу на имущество, земельному налогу и снизить ставку аренды на участок.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказывал, что, воспользовавшись инструментами МФППиП, столичный производитель профессионального грима и декоративной косметики разместил мощности на новой высокотехнологичной площадке, а также привлек инвестиции для расширения продуктовой базы, нацеленной на экспорт.
 
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