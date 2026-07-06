Гарбузов: компания космической отрасли обновит мощности с поддержкой Москвы

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) компенсирует часть затрат холдинга "Российские космические системы" (РКС) по договорам лизинга на приобретение и обновление оборудования, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Один из ключевых производителей столичной космической отрасли воспользовался программой компенсации по договорам лизинга от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Такие инструменты способствуют повышению конкурентоспособности продукции предприятий и наращиванию объемов выпуска", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.

Он добавил, что в рамках работы этого механизма площадки столицы смогли привлечь свыше 3 миллиардов рублей на технологическое обновление.

Таким образом, благодаря инструментам фонда производители Москвы могут компенсировать часть затрат на платежи по договорам лизинга промоборудования. Срок поддержки, предоставляемой городом, — три года, максимальный размер компенсации — 300 миллионов рублей. Однако компании должны выкупить оборудование, которое приобреталось по договору.

Директор по стратегическому развитию РКС Дмитрий Кириллов подчеркнул, что соглашение с фондом помогает создать оптимальные финансовые условия для технического перевооружения и модернизации производства. При содействии МФППиП компания укрепляет проминфраструктуру и развивает выпуск новой космической продукции для города и всей России.

Холдинг "Российские космические системы" на протяжении 80 лет является одним из ключевых высокотехнологичных предприятий столицы. Он разрабатывает и создает электронные компоненты, инновационную аппаратуру, информационные системы и космические комплексы научного и социально-экономического назначения, а также продукты и услуги на основе технологий спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности.

Создаваемые цифровые продукты и решения позволяют значительно повысить эффективность информационного обеспечения развития транспорта, коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды.

Также площадка РКС, которая расположена в районе Лефортово, имеет статус технопарка столицы с 2019 года, что позволяет получать льготы по налогу на имущество, земельному налогу и снизить ставку аренды на участок.