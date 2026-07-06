Во Франции задержали подозреваемых в ограблении чемпиона "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Франции задержали пять человек по подозрению в ограблении бывшего гонщика "Формулы-1" Алена Проста.
- Подозреваемым вменяют вооруженное ограбление, им грозит до 30 лет тюремного заключения.
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Правоохранители во Франции задержали пять человек, подозреваемых в ограблении бывшего гонщика "Формулы-1", четырехкратного чемпиона Алена Проста, сообщает издание Figaro cо ссылкой на прокуратуру Понтуаза.
"Трое совершеннолетних возрастом от 21 до 22 лет и двое несовершеннолетних возрастом 16 и 17 лет были задержаны", - говорится в материале.
Задержание произошло 1 июля, подозреваемым вменяют вооруженное ограбление. Отмечается, что у бывшего гонщика среди прочего похитили люксовые часы.
Совершеннолетние задержанные были помещены под стражу. Несовершеннолетние будут находиться под судебным контролем. Грабителям грозит до 30 лет тюремного заключения, уточняется в тексте.
Ограбление семьи Алена Проста произошло в мае в его доме в Швейцарии. Как сообщало издание Blick, он получил травму головы в результате нападения грабителей. Его сын под угрозой насилия был вынужден открыть семейный сейф.
Просту 71 год. Он становился чемпионом мира "Формулы-1" в 1985, 1986, 1989 и 1993 годах. Также француз является четырехкратным вице-чемпионом мира. В "Формуле-1" пилот выступал за "Макларен", "Рено", "Феррари" и "Уильямс".