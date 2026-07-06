Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали подозреваемых в ограблении чемпиона "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
17:12 06.07.2026 (обновлено: 17:27 06.07.2026)
Во Франции задержали подозреваемых в ограблении чемпиона "Формулы-1"

Во Франции задержали пять подозреваемых в ограблении чемпиона F1 Проста

© AP Photo / Aurelien MorissardСотрудники полиции возле тюрьмы во Франции
Сотрудники полиции возле тюрьмы во Франции - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Сотрудники полиции возле тюрьмы во Франции. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции задержали пять человек по подозрению в ограблении бывшего гонщика "Формулы-1" Алена Проста.
  • Подозреваемым вменяют вооруженное ограбление, им грозит до 30 лет тюремного заключения.
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Правоохранители во Франции задержали пять человек, подозреваемых в ограблении бывшего гонщика "Формулы-1", четырехкратного чемпиона Алена Проста, сообщает издание Figaro cо ссылкой на прокуратуру Понтуаза.
"Трое совершеннолетних возрастом от 21 до 22 лет и двое несовершеннолетних возрастом 16 и 17 лет были задержаны", - говорится в материале.
Задержание произошло 1 июля, подозреваемым вменяют вооруженное ограбление. Отмечается, что у бывшего гонщика среди прочего похитили люксовые часы.
Совершеннолетние задержанные были помещены под стражу. Несовершеннолетние будут находиться под судебным контролем. Грабителям грозит до 30 лет тюремного заключения, уточняется в тексте.
Ограбление семьи Алена Проста произошло в мае в его доме в Швейцарии. Как сообщало издание Blick, он получил травму головы в результате нападения грабителей. Его сын под угрозой насилия был вынужден открыть семейный сейф.
Просту 71 год. Он становился чемпионом мира "Формулы-1" в 1985, 1986, 1989 и 1993 годах. Также француз является четырехкратным вице-чемпионом мира. В "Формуле-1" пилот выступал за "Макларен", "Рено", "Феррари" и "Уильямс".
Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Ферстаппен заявил, что в конце сезона поедет в Тибет и "станет Буддой"
27 июня, 20:31
 
Формула-1СпортШвейцарияФранцияМакларенРено
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала