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FFF подала заявление в прокуратуру из-за оскорблений в адрес Мбаппе - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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22:08 06.07.2026 (обновлено: 00:19 07.07.2026)
FFF подала заявление в прокуратуру из-за оскорблений в адрес Мбаппе

FFF подала заявление в прокуратуру из-за расистских оскорблений в адрес Мбаппе

© FIFAКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© FIFA
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парагвайский сенатор Селеста Амарилья допустила расистские высказывания в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.
  • Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в связи с расистскими оскорблениями в адрес Мбаппе.
  • Килиан Мбаппе назвал сенатора Амарилью женщиной, недостойной своего положения, и заявил, что не позволит ей свободно распространять ненависть и расизм.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Федерация футбола Франции (FFF) подала заявление в прокуратуру в связи с расистскими оскорблениями со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи в адрес капитана сборной страны Килиана Мбаппе во время чемпионата мира 2026 года.
В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 в 1/8 финала чемпионата мира, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. После матча Амарилья в соцсети Х назвала Мбаппе "высокомерным, уродливым и обиженным богачом", сопроводив это рядом расистских оскорблений и отметив с отрицательной стороны камерунское происхождение игрока.
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"Расистские высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе совершенно отвратительны и неприемлемы", — говорится в заявлении FFF.
Федерация футбола Франции направила обращение в прокуратуру с целью инициировать уголовное расследование. В своем заявлении организация подчеркнула, что полностью поддерживает своего капитана, игроков команды и, в более широком контексте, всех людей, пострадавших от подобных проявлений ненависти. Также было отмечено, что FFF намерена с особой решимостью противостоять расизму и любым видам дискриминации. В федерации указали, что подобные высказывания позорят как их авторов, так и тех, кто способствует их распространению, добавив, что игроки национальной сборной представляют Францию, а значит, оскорбления затрагивают всю страну.
Мбаппе, в свою очередь, обратился в соцсети X к Амарилье, заявив, что считает ее женщиной, недостойной занимаемого положения и наносящей ущерб усилиям сборной Парагвая на чемпионате мира. Он подчеркнул, что, по его мнению, она не представляет свою страну, которая вложила значительные усилия и проявила честь в ходе турнира. Футболист добавил, что из-за ее необдуманных и расистских высказываний внимание мирового сообщества переключилось с достижений команды на негативный образ, который она формирует. Также Мбаппе отметил, что не намерен мириться с тем, чтобы подобные люди безнаказанно распространяли ненависть и расизм по всему миру.
Мбаппе 27 лет, форвард мадридского "Реала" вместе с норвежцем Эрлингом Холандом и аргентинцем Лионелем Месси возглавляет гонку бомбардиров (по 7 голов) чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
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