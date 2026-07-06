Краткий пересказ от РИА ИИ Уцелевшие фрагменты полотна панорамы Музея обороны Севастополя законсервировали и хранят в надежном месте.

Директор музея Михаил Смородкин сообщил о проведении первичной работы по укреплению осыпей и красочного слоя уцелевших фрагментов.

Повторно показать фрагменты возможно будет только после реставрации.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Уцелевшие при пожаре фрагменты полотна панорамы Музея обороны Севастополя, атакованного беспилотником ВСУ, законсервированы и хранятся в надежном месте, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

Удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб, сообщили в понедельник в пресс-бюро СВР России.

“Сейчас все фрагменты законсервированы и хранятся в надежном месте с соблюдением температурно-влажностного режима”, - сказал Смородкин.

По его словам, проведена первичная работа по укреплению осыпей и красочного слоя уцелевших фрагментов, после чего их намотали на валы.

“Показать эти фрагменты повторно возможно будет только уже после реставрации, поскольку, если мы начнем разворачивать фрагменты сейчас, до реставрационных работ, то высока вероятность утратить красочный слой. Мы не можем рисковать чудом уцелевшими фрагментами полотна батальной живописи, созданного советскими художниками в 1954 году”, - подчеркнул директор музея.