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Уцелевшие фрагменты панорамы Музея обороны Севастополя законсервировали - РИА Новости, 06.07.2026
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18:31 06.07.2026
Уцелевшие фрагменты панорамы Музея обороны Севастополя законсервировали

РИА Новости: спасенные фрагменты панорамы обороны Севастополя законсервировали

© Фото : Музей обороны Севастополя/MAXФрагменты поврежденного огнем полотна в Музее обороны Севастополя
Фрагменты поврежденного огнем полотна в Музее обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Музей обороны Севастополя/MAX
Фрагменты поврежденного огнем полотна в Музее обороны Севастополя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уцелевшие фрагменты полотна панорамы Музея обороны Севастополя законсервировали и хранят в надежном месте.
  • Директор музея Михаил Смородкин сообщил о проведении первичной работы по укреплению осыпей и красочного слоя уцелевших фрагментов.
  • Повторно показать фрагменты возможно будет только после реставрации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Уцелевшие при пожаре фрагменты полотна панорамы Музея обороны Севастополя, атакованного беспилотником ВСУ, законсервированы и хранятся в надежном месте, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
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“Сейчас все фрагменты законсервированы и хранятся в надежном месте с соблюдением температурно-влажностного режима”, - сказал Смородкин.
По его словам, проведена первичная работа по укреплению осыпей и красочного слоя уцелевших фрагментов, после чего их намотали на валы.
“Показать эти фрагменты повторно возможно будет только уже после реставрации, поскольку, если мы начнем разворачивать фрагменты сейчас, до реставрационных работ, то высока вероятность утратить красочный слой. Мы не можем рисковать чудом уцелевшими фрагментами полотна батальной живописи, созданного советскими художниками в 1954 году”, - подчеркнул директор музея.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Уцелела десятая часть от изначального полотна: 25 фрагментов из которых 16 крупных. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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