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"Считаные минуты": в Хельсинки высказались о закрытии Финского залива - РИА Новости, 06.07.2026
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05:17 06.07.2026 (обновлено: 14:06 06.07.2026)
"Считаные минуты": в Хельсинки высказались о закрытии Финского залива

Министр обороны Хяккянен: Финский залив могут перекрывать из-за БПЛА ВСУ

© AP Photo / Pavel GolovkinХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финский залив может быть перекрыт из-за необходимости уничтожения «заблудившихся» украинских БПЛА.
  • Ограничения в Финском заливе связаны с налетом украинских БПЛА на Санкт-Петербург, и для безопасной ликвидации беспилотников необходимо перекрывать воздушное и морское движение.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Финский залив может быть перекрыт из-за необходимости уничтожения "заблудившихся" украинских БПЛА, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Ilta-Sanomat.
Хяккянен пояснил, что ограничения, которые вводились в Финском заливе в субботу утром, были вызваны налетом украинских БПЛА на Санкт-Петербург. Он подчеркнул, что для безопасной ликвидации беспилотников воздушное и морское движение в заливе необходимо перекрывать.
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"Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считаные минуты", — сказал он.
Хякканен призвал местное население следить за предупреждениями о появлении БПЛА.
"Как активный рыбак, я знаю, что лодочники проверяют прогноз погоды и морскую погоду. Теперь мне нужно также следить за официальными новостями. Если море закрыто на пару часов, то рыбалку придется отложить", — заключил министр.
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Утром в субботу Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, об этом сообщал губернатор Александр Беглов.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
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