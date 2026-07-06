"Считаные минуты": в Хельсинки высказались о закрытии Финского залива

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финский залив может быть перекрыт из-за необходимости уничтожения «заблудившихся» украинских БПЛА.

Ограничения в Финском заливе связаны с налетом украинских БПЛА на Санкт-Петербург, и для безопасной ликвидации беспилотников необходимо перекрывать воздушное и морское движение.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Финский залив может быть перекрыт из-за необходимости уничтожения "заблудившихся" украинских БПЛА, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Ilta-Sanomat.

Хяккянен пояснил, что ограничения, которые вводились в Финском заливе в субботу утром, были вызваны налетом украинских БПЛА на Санкт-Петербург . Он подчеркнул, что для безопасной ликвидации беспилотников воздушное и морское движение в заливе необходимо перекрывать.

"Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считаные минуты", — сказал он.

Хякканен призвал местное население следить за предупреждениями о появлении БПЛА.

"Как активный рыбак, я знаю, что лодочники проверяют прогноз погоды и морскую погоду. Теперь мне нужно также следить за официальными новостями. Если море закрыто на пару часов, то рыбалку придется отложить", — заключил министр.

Утром в субботу Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, об этом сообщал губернатор Александр Беглов.