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Финляндия ограничила авиасообщение в восточной части Финского залива - РИА Новости, 06.07.2026
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07:50 06.07.2026
Финляндия ограничила авиасообщение в восточной части Финского залива

Власти Финляндии ограничили авиасообщение в восточной части Финского залива

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы обороны Финляндии ввели временную зону ограничения авиасообщения в восточной части Финского залива 6 июля.
  • Ранее авиасообщение и проход судов в этом районе уже временно ограничивались силами обороны Финляндии.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Финляндия ограничила авиасообщение в восточной части Финского залива, сообщили силы обороны страны.
"Силы обороны ввели временную зону ограничения авиасообщения в восточной части Финского залива в понедельник, 6 июля, около 06.10 (совпадает с мск - ред.)" - говорится в сообщении, опубликованном на странице сил обороны Финляндии в соцсети Х.
Ранее силы обороны Финляндии временно ограничивали авиасообщение и проход судов в восточной части Финского залива утром в субботу.
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