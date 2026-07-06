Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы обороны Финляндии ввели временную зону ограничения авиасообщения в восточной части Финского залива 6 июля.
- Ранее авиасообщение и проход судов в этом районе уже временно ограничивались силами обороны Финляндии.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Финляндия ограничила авиасообщение в восточной части Финского залива, сообщили силы обороны страны.
"Силы обороны ввели временную зону ограничения авиасообщения в восточной части Финского залива в понедельник, 6 июля, около 06.10 (совпадает с мск - ред.)" - говорится в сообщении, опубликованном на странице сил обороны Финляндии в соцсети Х.
Ранее силы обороны Финляндии временно ограничивали авиасообщение и проход судов в восточной части Финского залива утром в субботу.