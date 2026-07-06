Тверская филармония будет носить имя Сергея Лемешева

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Тверской академической областной филармонии присвоено имя оперного певца, народного артиста СССР, уроженца Верхневолжья Сергея Лемешева, решение принято на заседании президиума регионального правительства под руководством врио губернатора Виталия Королева, сообщает пресс-служба регправительства.

Лемешев родился в 1902 году в деревне Князево, которая находится в Калининском округе. Здесь работает музей, посвященный тенору. Деревня Князево ежегодно становится площадкой фестиваля русского романса и песни "Вижу чудное приволье", который объединяет ценителей творчества Лемешева.

За популяризацию наследия оперного певца в произведениях и проектах авторам, краеведам, научным работникам, творческим коллективам Верхневолжья присуждается ежегодная премия имени Лемешева.

В тверской филармонии проходит международный конкурс молодых оперных певцов имени Лемешева. В этом году он объединяет более 150 исполнителей из России и стран мира.