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В Москве пройдет женский фестиваль спорта - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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09:41 06.07.2026
В Москве пройдет женский фестиваль спорта

Женский фестиваль спорта пройдет в Москве 18 июля

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля в парке искусств «Музеон» в Москве в рамках проекта «Лето в Москве».
  • В программе фестиваля — занятия по растяжке, сайклингу, бегу, йоге и другим спортивным направлениям, а также лекции о спортивных привычках, уходе за собой и трендах в спортивной моде.
  • Для мужчин и детей будут организованы отдельные зоны с настольным теннисом, футболом, игровыми приставками, аквагримом, аниматорами и другими развлечениями.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля на территории парка искусств "Музеон" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля на территории парка искусств "Музеон", подведомственного столичному департаменту культуры, в рамках проекта "Лето в Москве", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в программу войдут занятия по растяжке, сайклингу, бегу, йоге и другим спортивным направлениям, а также танцевальная тренировка. Также состоятся лекции о спортивных привычках, уходе за собой и последних трендах в спортивной моде.
"Для мужчин и самых маленьких гостей подготовлены отдельные зоны с настольным теннисом, футболом, игровыми приставками, аквагримом, аниматорами и другими развлечениями", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что для тренировок организаторы предоставят коврики, специальный инвентарь не потребуется.
"Рекомендуется приходить в удобной спортивной одежде и обуви, а также взять с собой питьевую воду", - отмечается в сообщении.
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