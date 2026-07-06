В Москве пройдет женский фестиваль спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля в парке искусств «Музеон» в Москве в рамках проекта «Лето в Москве».

В программе фестиваля — занятия по растяжке, сайклингу, бегу, йоге и другим спортивным направлениям, а также лекции о спортивных привычках, уходе за собой и трендах в спортивной моде.

Для мужчин и детей будут организованы отдельные зоны с настольным теннисом, футболом, игровыми приставками, аквагримом, аниматорами и другими развлечениями.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля на территории парка искусств "Музеон" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля на территории парка искусств " Музеон ", подведомственного столичному департаменту культуры, в рамках проекта "Лето в Москве", - говорится в сообщении

Уточняется, что в программу войдут занятия по растяжке, сайклингу, бегу, йоге и другим спортивным направлениям, а также танцевальная тренировка. Также состоятся лекции о спортивных привычках, уходе за собой и последних трендах в спортивной моде.

"Для мужчин и самых маленьких гостей подготовлены отдельные зоны с настольным теннисом, футболом, игровыми приставками, аквагримом, аниматорами и другими развлечениями", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что для тренировок организаторы предоставят коврики, специальный инвентарь не потребуется.