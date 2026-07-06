Россиянам, забравшимся на небоскреб в Нью-Йорке, грозит до 20 лет тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянам, забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предъявили три уголовных и одно административное обвинение.

Они могут получить до 20 лет тюрьмы.

Если суд смягчит наказание, они выйдут на свободу по истечении самого длительного срока.

Каждая из вменяемых им статей предусматривает лишение свободы до семи лет.

НЬЮ-ЙОРК, 6 июл — РИА Новости. Россиянам, забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, может грозить до 20 лет тюремного заключения, заявили РИА Новости в прокуратуре Манхэттена.

"Обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни", — сказал собеседник агентства.

Руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов) известны по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story. В начале месяца они незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль здания, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение.

© REUTERS / ABC Affiliate WABC Руферы на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг © REUTERS / ABC Affiliate WABC Руферы на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг

Паре предъявили три обвинения в уголовных преступлениях категории D:

безрассудная угроза жизни первой степени — максимальное наказание до семи лет тюрьмы;

преступное причинение вреда имуществу второй степени — до семи лет заключения;

кража со взломом третьей степени — до семи лет лишения свободы.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, они повредили чужое имущество на сумму свыше 1,5 тысячи долларов. Им также выдвинули административное обвинение по статье о запрете на проникновение на крыши зданий. Наказанием за это может стать срок до года.

В случае обвинительного вердикта суд вправе назначить наказание путем сложения сроков, но может избрать форму мягче — тогда они выйдут на свободу по истечении самого длительного из них.