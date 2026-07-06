Россиянам, забравшимся на небоскреб в Нью-Йорке, грозит до 20 лет тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянам, забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предъявили три уголовных и одно административное обвинение.
- Они могут получить до 20 лет тюрьмы.
- Если суд смягчит наказание, они выйдут на свободу по истечении самого длительного срока.
- Каждая из вменяемых им статей предусматривает лишение свободы до семи лет.
НЬЮ-ЙОРК, 6 июл — РИА Новости. Россиянам, забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, может грозить до 20 лет тюремного заключения, заявили РИА Новости в прокуратуре Манхэттена.
"Обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни", — сказал собеседник агентства.
Руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов) известны по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story. В начале месяца они незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль здания, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение.
© REUTERS / ABC Affiliate WABCРуферы на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг
© REUTERS / ABC Affiliate WABC
Руферы на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг
Паре предъявили три обвинения в уголовных преступлениях категории D:
- безрассудная угроза жизни первой степени — максимальное наказание до семи лет тюрьмы;
- преступное причинение вреда имуществу второй степени — до семи лет заключения;
- кража со взломом третьей степени — до семи лет лишения свободы.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, они повредили чужое имущество на сумму свыше 1,5 тысячи долларов. Им также выдвинули административное обвинение по статье о запрете на проникновение на крыши зданий. Наказанием за это может стать срок до года.
В случае обвинительного вердикта суд вправе назначить наказание путем сложения сроков, но может избрать форму мягче — тогда они выйдут на свободу по истечении самого длительного из них.
На предварительных слушаниях 2 июля Николау и Кузнецов не признали вины. Их адвокат Джейсон Крински назвал предъявленные обвинения чрезмерными. Пару выпустили из-под стражи без залога, следующее заседание состоится 24 августа.