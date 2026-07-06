Россияне, забравшиеся на шпиль Эмпайр, подвергли опасности полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская пара забралась на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг 1 июля.

Антенна на крыше небоскреба излучает высокочастотные радиосигналы, которые могут причинить вред человеку, поэтому подачу электричества на нее отключили, чтобы полицейские могли подойти к россиянам.

Забравшимся на небоскреб россиянам предъявлено три тяжких уголовных обвинения и одно административное, совокупное наказание может превышать 20 лет тюремного заключения.

НЬЮ-ЙОРК, 6 июл - РИА Новости. Забравшаяся 1 июля на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг российская пара своими действиями подвергла опасности задерживавших их правоохранителей, сообщили РИА Новости в прокуратуре Манхэттена.

На запрос агентства гособвинение предоставило показания полицейского, приложенные к уголовному делу против пары. Тот сообщил, что антенна на крыше небоскреба, куда забрались россияне, излучает высокочастотные радиосигналы, чья мощность позволяет причинить вред человеку, поэтому подачу электричества на нее отключили, чтобы офицеры, подождав полчаса, смогли подойти к россиянам.

"Когда прибыл отряд быстрого реагирования, эти двое продолжали оставаться непосредственно на передающей антенне или в непосредственной близости от нее, снять их оттуда было непростой задачей. Своими действиями они подвергли сотрудников полиции крайней опасности", - заявил правоохранитель.

Прокуратура Манхэттена сообщила РИА Новости, что забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт в Нью-Йорке россиянам предъявлено три тяжких уголовных обвинения и одно административное; совокупное наказание может превышать 20 лет тюремного заключения.

Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, 1 июля незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение.