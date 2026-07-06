В аэропортах Екатеринбурга и Ижевска сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Екатеринбурга ("Кольцово") и Ижевска сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Екатеринбурга ("Кольцово") и Ижевска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Екатеринбург ("Кольцово"), Ижевск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.