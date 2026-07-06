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В Долгопрудном два человека пострадали в драке с группой граждан - РИА Новости, 06.07.2026
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23:14 06.07.2026
В Долгопрудном два человека пострадали в драке с группой граждан

В Долгопрудном девушка и парень пострадали в драке с группой граждан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Долгопрудном девушка 1989 года рождения и молодой человек 2000 года рождения пострадали в драке с группой граждан.
  • Полиция установила и опросила всех участников инцидента, собрала процессуальный материал и направила его в надзорное ведомство.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Девушка и молодой человек пострадали в результате драки с группой граждан в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что 30 июня в полицию в Долгопрудном поступило заявление от местной жительницы о причинении ей и ее другу травм близ дома на Московском шоссе.
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"По предварительной информации, в ночное время у девушки и молодого человека произошел конфликт с компанией граждан, переросший в драку, в результате которой потерпевшая 1989 года рождения и ее знакомый 2000 года рождения были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили и опросили всех участников инцидента.
В результате разбирательства полицейские собрали процессуальный материал, который направлен в надзорное ведомство.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Долгопрудном несколько пьяных мужчин избили девушку, когда она попыталась заступиться за друга. По данным канала, девушка и парень попросили у незнакомцев зажигалку, чтобы прикурить, однако мужчины повели себя агрессивно и после замечания молодого человека ударили его в лицо - после этого началась драка, которую девушка попыталась разнять, однако мужчины избили и ее.
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ПроисшествияДолгопрудныйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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