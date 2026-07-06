В Долгопрудном два человека пострадали в драке с группой граждан

В ведомстве сообщили, что 30 июня в полицию в Долгопрудном поступило заявление от местной жительницы о причинении ей и ее другу травм близ дома на Московском шоссе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Долгопрудном несколько пьяных мужчин избили девушку, когда она попыталась заступиться за друга. По данным канала, девушка и парень попросили у незнакомцев зажигалку, чтобы прикурить, однако мужчины повели себя агрессивно и после замечания молодого человека ударили его в лицо - после этого началась драка, которую девушка попыталась разнять, однако мужчины избили и ее.