Диетолог рассказала, кому вреден арбуз

Краткий пересказ от РИА ИИ Избыточное потребление арбуза может быть вредно для людей с заболеваниями почек, так как арбуз обладает мочегонным эффектом и может провоцировать движение камней при мочекаменной болезни.

Арбуз имеет высокий гликемический индекс и может вызвать скачок сахара в крови, поэтому людям с сахарным диабетом нужно есть его с осторожностью.

Людям с сахарным диабетом допустима порция арбуза 150–200 граммов, но только после консультации с врачом и под контролем уровня глюкозы.

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Избыточное потребление арбуза может быть вредно для людей с заболеваниями почек и сахарным диабетом, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

"При заболеваниях почек и склонности к отекам арбуз создает нагрузку на выделительную систему, является диуретиком, то есть обладает мочегонным эффектом, и может нанести вред организму при избыточном потреблении. При мочекаменной болезни может провоцировать движение камней", — рассказала Ямилова.

По ее словам, арбуз является источником натуральных легкоусвояемых простых сахаров и имеет высокий гликемический индекс, что может вызвать скачок сахара в крови, поэтому людям с сахарным диабетом нужно есть его с осторожностью.