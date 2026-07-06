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Диетолог рассказала, кому вреден арбуз - РИА Новости, 06.07.2026
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02:17 06.07.2026 (обновлено: 11:54 06.07.2026)
Диетолог рассказала, кому вреден арбуз

Диетолог Ямилова: при заболеваниях почек вредно есть арбуз

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАрбуз
Арбуз - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избыточное потребление арбуза может быть вредно для людей с заболеваниями почек, так как арбуз обладает мочегонным эффектом и может провоцировать движение камней при мочекаменной болезни.
  • Арбуз имеет высокий гликемический индекс и может вызвать скачок сахара в крови, поэтому людям с сахарным диабетом нужно есть его с осторожностью.
  • Людям с сахарным диабетом допустима порция арбуза 150–200 граммов, но только после консультации с врачом и под контролем уровня глюкозы.
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Избыточное потребление арбуза может быть вредно для людей с заболеваниями почек и сахарным диабетом, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"При заболеваниях почек и склонности к отекам арбуз создает нагрузку на выделительную систему, является диуретиком, то есть обладает мочегонным эффектом, и может нанести вред организму при избыточном потреблении. При мочекаменной болезни может провоцировать движение камней", — рассказала Ямилова.
По ее словам, арбуз является источником натуральных легкоусвояемых простых сахаров и имеет высокий гликемический индекс, что может вызвать скачок сахара в крови, поэтому людям с сахарным диабетом нужно есть его с осторожностью.
"При сахарном диабете порция 150-200 граммов допустима, но только после консультации с врачом и под контролем глюкозы", — отметила медик.
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