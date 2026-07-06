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В Московском зоопарке родились детеныши альпак, дроф и стерхов - РИА Новости, 06.07.2026
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08:51 06.07.2026
В Московском зоопарке родились детеныши альпак, дроф и стерхов

Детеныши альпак, дроф и стерхов родились в Московском зоопарке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАльпака в вольере Московского зоопарка
Альпака в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Альпака в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московском зоопарке в центре воспроизводства редких видов животных появились детеныши у альпак, дроф и стерхов.
  • У пары альпак по имени Ватка и Пуфик в июне родился детеныш.
  • У пары стерхов по имени Юнъяха и Часелька в конце мая появился первенец, который сейчас питается тертым вареным перепелиным яйцом.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Детеныши альпак, дроф и стерхов появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, подведомственного столичному департаменту культуры, появилось потомство у альпак, дроф и стерхов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в 2026 году первый дрофенок появился на свет в июне и весил 60 граммов, всего родились восемь птенцов, определить пол которых можно будет после четырех месяцев.
"Питаются малыши насекомыми и зеленью. Они уже стали интересоваться едой самостоятельно, особенно их при­влекают яркие цветы. Младших дрофят специалисты пока не оставляют наедине со старшими и внимательно следят, чтобы в группе не было конфликтов", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светла­на Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что в центре воспроизводства редких видов животных живут альпаки - Ватка и Пуфик, в июне у них родился детеныш.
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"Сейчас в центре воспроизводства редких видов животных живет молодая пара стерхов... Самца зовут Юнъяха, а самку - Часелька", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что в конце мая у пары появился первенец, родители живут вместе с птенцом в вольерах дальнего журавлиного комплекса.
"Сейчас в рацион птенца входит тертое вареное перепелиное яйцо. Позже он начнет пробовать корм взрослых птиц: грызунов, рыбу, смесь различных круп с овощами и зерном, а также специализированные витаминно-минеральные добавки", - сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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