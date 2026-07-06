В Московском зоопарке родились детеныши альпак, дроф и стерхов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Московском зоопарке в центре воспроизводства редких видов животных появились детеныши у альпак, дроф и стерхов.

У пары альпак по имени Ватка и Пуфик в июне родился детеныш.

У пары стерхов по имени Юнъяха и Часелька в конце мая появился первенец, который сейчас питается тертым вареным перепелиным яйцом.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Детеныши альпак, дроф и стерхов появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка , подведомственного столичному департаменту культуры, появилось потомство у альпак, дроф и стерхов", - говорится в сообщении

Уточняется, что в 2026 году первый дрофенок появился на свет в июне и весил 60 граммов, всего родились восемь птенцов, определить пол которых можно будет после четырех месяцев.

"Питаются малыши насекомыми и зеленью. Они уже стали интересоваться едой самостоятельно, особенно их при­влекают яркие цветы. Младших дрофят специалисты пока не оставляют наедине со старшими и внимательно следят, чтобы в группе не было конфликтов", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светла­на Акулова, слова которой приводятся в сообщении.

Отмечается, что в центре воспроизводства редких видов животных живут альпаки - Ватка и Пуфик, в июне у них родился детеныш.

"Сейчас в центре воспроизводства редких видов животных живет молодая пара стерхов... Самца зовут Юнъяха, а самку - Часелька", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что в конце мая у пары появился первенец, родители живут вместе с птенцом в вольерах дальнего журавлиного комплекса.