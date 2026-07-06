Чинахов продлил контракт с "Питтсбургом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Егор Чинахов подписал новый трехлетний контракт с "Питтсбург Пингвинз".
- Контракт рассчитан до сезона 2028/2029 со средней годовой зарплатой 6,25 миллиона долларов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российский нападающий Егор Чинахов подписал новый трехлетний контракт с "Питтсбург Пингвинз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Новый контракт Чинахова рассчитан до сезона-2028/29 со средней годовой зарплатой 6,25 миллиона долларов.
Чинахову 25 лет, он перешел в "Питтсбург" в декабре 2025 года. В составе команды россиянин сыграл 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 36 очков (18 голов + 18 передач). Всего он провел 247 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ, заработав 113 очков (55+58).
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