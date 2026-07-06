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Чинахов продлил контракт с "Питтсбургом" - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Хоккей
 
10:14 06.07.2026
Чинахов продлил контракт с "Питтсбургом"

"Питтсбург" продлил контракт с российским нападающим Чинаховым на три года

© Соцсети "Питтсбург Пингвинз"Егор Чинахов
Егор Чинахов - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Соцсети "Питтсбург Пингвинз"
Егор Чинахов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Егор Чинахов подписал новый трехлетний контракт с "Питтсбург Пингвинз".
  • Контракт рассчитан до сезона 2028/2029 со средней годовой зарплатой 6,25 миллиона долларов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российский нападающий Егор Чинахов подписал новый трехлетний контракт с "Питтсбург Пингвинз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Новый контракт Чинахова рассчитан до сезона-2028/29 со средней годовой зарплатой 6,25 миллиона долларов.
Чинахову 25 лет, он перешел в "Питтсбург" в декабре 2025 года. В составе команды россиянин сыграл 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 36 очков (18 голов + 18 передач). Всего он провел 247 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ, заработав 113 очков (55+58).
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ХоккейСпортЕгор ЧинаховНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург Пингвинз
 
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