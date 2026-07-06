В аэропорту Челябинска ввели ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Челябинска ("Баландино") введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Челябинска ("Баландино"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Челябинска ("Баландино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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10 апреля, 04:16