Краткий пересказ от РИА ИИ
- По данным СВР, полетные задания в системы вооружений для удара по Музею обороны Севастополя загрузили британские специалисты.
- Резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне этого года был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полетные задания в системы вооружений для удара ВСУ по Музею обороны Севастополя загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников, сообщила в понедельник Служба внешней разведки (СВР)
"Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
По поступающей в СВР информации, резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне этого года был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их. Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки.