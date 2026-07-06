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Полетные задания для удара в Севастополе загрузили британцы, сообщила СВР - РИА Новости, 06.07.2026
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12:31 06.07.2026
Полетные задания для удара в Севастополе загрузили британцы, сообщила СВР

СВР: полетные задания для удара по музею в Севастополе загрузили британцы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По данным СВР, полетные задания в системы вооружений для удара по Музею обороны Севастополя загрузили британские специалисты.
  • Резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне этого года был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полетные задания в системы вооружений для удара ВСУ по Музею обороны Севастополя загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников, сообщила в понедельник Служба внешней разведки (СВР)
"Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
По поступающей в СВР информации, резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне этого года был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их. Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки.
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