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Британия ввела санкции против научного центра "Сигнал" - РИА Новости, 06.07.2026
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16:10 06.07.2026 (обновлено: 19:21 06.07.2026)
Британия ввела санкции против научного центра "Сигнал"

Британия ввела санкции против ГНИИИ ВМ и научного центра "Сигнал"

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания ввела санкции против Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины (ГНИИИ ВМ) Минобороны РФ и научного центра «Сигнал».
  • Под санкции также попали директора этих организаций — Сергей Чепур и Артур Жиров, а также генеральный директор ФГУП «ГосНИИОХТ» Владимир Кондратьев и еще несколько членов руководства центра.
ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о введении санкций против Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины (ГНИИИ ВМ) министерства обороны РФ и научного центра "Сигнал".
"Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины… НЦ "Сигнал", - говорится в уведомлении МИД.
Также под санкции попал директор ГНИИИ ВМ Сергей Чепур и директор НЦ "Сигнал" Артур Жиров наряду с еще несколькими членами руководства центра.
Кроме того, под санкции попали генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (ФГУП "ГосНИИОХТ") Владимир Кондратьев.
Всего под ограничения попали две организации и семь лиц.
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В миреВеликобританияВладимир КондратьевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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