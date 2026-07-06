Британия ввела санкции против научного центра "Сигнал"

Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото

Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне

© AP Photo / Frank Augstein Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания ввела санкции против Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины (ГНИИИ ВМ) Минобороны РФ и научного центра «Сигнал».

Под санкции также попали директора этих организаций — Сергей Чепур и Артур Жиров, а также генеральный директор ФГУП «ГосНИИОХТ» Владимир Кондратьев и еще несколько членов руководства центра.

ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о введении санкций против Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины (ГНИИИ ВМ) министерства обороны РФ и научного центра "Сигнал".

"Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины… НЦ "Сигнал", - говорится в уведомлении МИД.

Также под санкции попал директор ГНИИИ ВМ Сергей Чепур и директор НЦ "Сигнал" Артур Жиров наряду с еще несколькими членами руководства центра.

Кроме того, под санкции попали генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (ФГУП "ГосНИИОХТ") Владимир Кондратьев