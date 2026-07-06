Как же убога эта Бразилия! "Викинги" изгнали Неймара и Анчелотти с ЧМ-2026

Сборная Бразилии с позором покидает чемпионата мира по футболу. Сегодня "пентакампеоны" потерпели поражение от норвежцев в рамках 1/8 финала и сенсационно вылетели с главного турнира четырехлетия. РИА Новости Спорт — об очередном черном дне бразильского футбола и настоящем празднике "викингов", продолжающих очаровывать своей игрой на ЧМ-2026.

© REUTERS / VINCENT CARCHIETTA Эпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Норвегия © REUTERS / VINCENT CARCHIETTA Эпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Норвегия

Бразилия – out?

Самая титулованная сборная на ЧМ, мягко говоря, не радует на этом мундиале. Бразильцы на лайте проходят легкие команды, но вот с коллективами посложнее у "пентакампеонов" сразу возникают проблемы: с Марокко потеряли очки в группе, а с Японией в 1/16 финала и вовсе пришлось спасаться от поражения. На этом фоне Норвегия с Эрлингом Холандом выглядела куда стабильнее: непростые, но все же яркие победы над Сенегалом, Ираком и Кот-д’Ивуаром не смог омрачить даже разгром от французов. Ведь на этот матч скандинавы вышли резервным составом, желая поберечь звезд перед плей-офф.

И пускай букмекеры видели фаворитами именно "пентакампеонов" с их лидером Винисиусом Жуниором, все равно не покидала уверенность, что "викинги" доставят команде Карло Анчелотти массу проблем. Не пройдут? Тогда серьезно потрепают бразильскую команду перед четвертьфиналом.

Также представляла интерес бомбардирская дуэль: Вини имеет в активе четыре гола, Холанд – пять. Лучшими на ЧМ-2026 остаются аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе, которые уже наколотили по семь мячей.

Начало получилось крышесносным

"Викинги", как нож сквозь масло, прошли сквозь защиту "пентакампеонов" и забили уже на третьей минуте. Александр Сёрлот ворвался в штрафную и идеально нашел передачей Патрика Берга. Точный выстрел мимо Алисона Бекера. Правда, Серлот был в офсайде, так что взятие ворот отменили.

А на 12-й минуте судья после просмотра видеоповтора (VAR) поставил пенальти за фол на бразильском форварде Матеусе Кунье — к точке подошел не Винисиус, а Бруно Гимарайнс, и бездарно исполнил удар. Сделал паузу, пробил слабо, не в самый угол и на удобной высоте — подарок для голкипера Эрьяна Нюланна. Так сборная Бразилии не реализовала пенальти на мировом первенстве впервые за 40 лет.

© REUTERS / Dylan Martinez Эпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Норвегия © REUTERS / Dylan Martinez Эпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Норвегия

В дальнейшем в первой половине встречи команды не сбавляли темп. И пускай на перерыв они ушли с нулями на табло, матч получался отменным! Тьма моментов у тех и других ворот (их запороли Вини и Мартин Эдегор), стремительные атаки и оголенный нерв игры... Все это усиленно гасили своими сейвами голкиперы. А где они не выручали, на выручку приходило везение — "викингам" в паре эпизодов именно повезло.

Норвежцев не сломить. И победили!

Хоть и непросто им пришлось после перерыва. На поле на 58-й минуте появился нелюбимый игрок Анчелотти Эндрик, сразу же не реализовавший выход один на один, а уже на 67-й Габриэл Мартинелли уступил место на поле Неймару, далекому от лучшей формы и былого величия.

Но каков же Нюланн! Вратарь сборной Норвегии поймал кураж и начал штамповать сейвы один за другим, приближая сенсацию. Вот он, неоцененный герой воскресной встречи на арене финала ЧМ! А сделал мечту реальностью, конечно же, он. На 79-й минуте Эрлинг Холанд после навеса Андреаса Шельдерупа забил шестой гол на чемпионате мира.

Бразилия на грани катастрофы.

© REUTERS / Dylan Martinez Эрлинг Холанд © REUTERS / Dylan Martinez Эрлинг Холанд

И катастрофа случилась

Нюланн снова выручил. Мяч предательски не летит в ворота, из-за чего у Неймара, Винисиуса и Эндрика опускаются руки. Забей "пентакампеоны" пенальти в дебюте встречи, мы бы получили совсем другое противостояние. А пока лишь констатируем: Холанд оформил дубль ударом почти с места и догнал Месси и Мбаппе, а Бразилия после победы на ЧМ-2002 с позором завершает шестой мундиаль кряду.

Ах да, Неймар на последней минуте пенальти реализовал и что-то наговорил Нюланну. Но что это меняет? Впервые с 1990 года "пентакампеонов" не будет в 1/4 финала мундиаля.

© REUTERS / Mike Segar Эпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Норвегия © REUTERS / Mike Segar Эпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Норвегия

Бразилия на ЧМ в XXI веке:

2002 — ПЯТОЕ ЗОЛОТО;

— 2006 — вылет в 1/4 финала от французов;

— вылет в 1/4 финала от французов; 2010 — снова четвертьфинал и поражение от Нидерландов;

— снова четвертьфинал и поражение от Нидерландов; 2014 — 1:7 в полуфинале от немцев и 0:3 в матче за третье место от нидерландцев;

— 1:7 в полуфинале от немцев и 0:3 в матче за третье место от нидерландцев; 2018 — в четвертьфинале "пентакампеонов" остановила Бельгия;

— в четвертьфинале "пентакампеонов" остановила Бельгия; 2022 — хорваты сносят Бразилию в серии пенальти на стадии 1/4 финала;

— хорваты сносят Бразилию в серии пенальти на стадии 1/4 финала; 2026 — провальная битва за выход в четвертьфинал против Норвегии.

Похоже, союз бразильцев и Анчелотти на этом завершен.

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