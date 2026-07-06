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Большинство поляков считают Зеленского виновником кризиса, показал опрос - РИА Новости, 06.07.2026
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13:33 06.07.2026
Большинство поляков считают Зеленского виновником кризиса, показал опрос

United Surveys: большинство жителей Польши считают Зеленского виновником кризиса

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство жителей Польши считают, что Владимир Зеленский несет основную ответственность за напряженность между Варшавой и Киевом.
  • 56% респондентов считают, что кризис в отношениях двух стран спровоцировал Зеленский.
  • Результаты опроса показывают расхождения в оценке ситуации в зависимости от политических предпочтений респондентов.
ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Большинство жителей Польши считают, что именно Владимир Зеленский несет основную ответственность за нынешнюю напряженность между Варшавой и Киевом, следует из данных социологического опроса, проведенного лабораторией United Surveys.
Отношения Украины и Польши недавно в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
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По данным опроса, 56% респондентов считают, что кризис в отношениях двух стран спровоцировал Зеленский. Президента Польши Кароля Навроцкого в качестве главного виновника кризиса указали 19,7% респондентов.
В свою очередь 20% опрошенных придерживаются позиции, что ответственность за нынешнюю ситуацию лежит одинаково на обеих сторонах. В то же время 4,3% участников опроса не смогли однозначно определиться с ответом на заданный вопрос.
Результаты опроса показывают явные расхождения в оценке ситуации в зависимости от политических предпочтений респондентов.
В группе избирателей правящей коалиции 44% указывают на президента Польши как главного ответственного за кризис, в то время как о совместной ответственности обеих сторон заявляют в этом сегменте 38%, а на вину Зеленского указывают 18%.
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Среди сторонников оппозиционных партий и движений 88% опрошенных указывают на Зеленского как виновника кризиса, в то время как 3% возлагают ответственность на Навроцкого.
Среди электората праворадикальной коалиции "Конфедерация" на Зеленского как виновника кризиса указали 92% респондентов. Причем в этом сегменте никто не указал на вину президента Польши.
Опрос был проведен с 26 по 28 июня на общенациональной выборке из тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.
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