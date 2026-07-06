Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство жителей Польши считают, что Владимир Зеленский несет основную ответственность за напряженность между Варшавой и Киевом.

56% респондентов считают, что кризис в отношениях двух стран спровоцировал Зеленский.

Результаты опроса показывают расхождения в оценке ситуации в зависимости от политических предпочтений респондентов.

ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Большинство жителей Польши считают, что именно Владимир Зеленский несет основную ответственность за нынешнюю напряженность между Варшавой и Киевом, следует из данных социологического опроса, проведенного лабораторией Большинство жителей Польши считают, что именно Владимир Зеленский несет основную ответственность за нынешнюю напряженность между Варшавой и Киевом, следует из данных социологического опроса, проведенного лабораторией United Surveys

Отношения Украины Польши недавно в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

По данным опроса, 56% респондентов считают, что кризис в отношениях двух стран спровоцировал Зеленский. Президента Польши Кароля Навроцкого в качестве главного виновника кризиса указали 19,7% респондентов.

В свою очередь 20% опрошенных придерживаются позиции, что ответственность за нынешнюю ситуацию лежит одинаково на обеих сторонах. В то же время 4,3% участников опроса не смогли однозначно определиться с ответом на заданный вопрос.

Результаты опроса показывают явные расхождения в оценке ситуации в зависимости от политических предпочтений респондентов.

В группе избирателей правящей коалиции 44% указывают на президента Польши как главного ответственного за кризис, в то время как о совместной ответственности обеих сторон заявляют в этом сегменте 38%, а на вину Зеленского указывают 18%.

Среди сторонников оппозиционных партий и движений 88% опрошенных указывают на Зеленского как виновника кризиса, в то время как 3% возлагают ответственность на Навроцкого.

Среди электората праворадикальной коалиции "Конфедерация" на Зеленского как виновника кризиса указали 92% респондентов. Причем в этом сегменте никто не указал на вину президента Польши.

Опрос был проведен с 26 по 28 июня на общенациональной выборке из тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.