Отцу Блиновской вернули изъятую недвижимость

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение нижестоящей инстанции, которая признала право собственности Елены Блиновской на ряд объектов недвижимости, принадлежавших ее отцу Олегу Останину, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы в марте по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной признал, что действительными собственником этих объектов недвижимости является "королева марафонов". По мнению Ознобихиной, недвижимость была выведена на родственника с целью сокрытия активов.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.