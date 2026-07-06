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Отцу Блиновской вернули изъятую недвижимость - РИА Новости, 06.07.2026
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10:11 06.07.2026
Отцу Блиновской вернули изъятую недвижимость

Апелляция вернула отцу Блиновской изъятую у него недвижимость

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение нижестоящей инстанции о признании права собственности Елены Блиновской на ряд объектов недвижимости.
  • Ранее арбитражный суд Москвы признал Блиновскую законным собственником апартаментов, кладовки и машино-места, которые были включены в ее конкурсную массу для реализации и погашения задолженности перед кредиторами.
  • Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу Останина и отклонила требования финансового управляющего Блиновской.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение нижестоящей инстанции, которая признала право собственности Елены Блиновской на ряд объектов недвижимости, принадлежавших ее отцу Олегу Останину, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Речь идет об апартаментах в 4-м Верхне-Михайловском проезде кадастровой стоимостью около 6 миллионов рублей и кладовке и машиноместе в ЖК "Донской Олимп" в Москве.
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Арбитражный суд Москвы в марте по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной признал, что действительными собственником этих объектов недвижимости является "королева марафонов". По мнению Ознобихиной, недвижимость была выведена на родственника с целью сокрытия активов.
Суд тогда прекратил право собственности Останина на спорное имущество и восстановил право собственности за Блиновской. Все объекты были включены в ее конкурсную массу для реализации и погашения задолженности перед кредиторами, включая Федеральную налоговую службу.
Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу Останина, судебный акт арбитражного суда Москвы отменила и требования финуправляющего отклонила. Причины станут известны после опубликования полного текста постановления.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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