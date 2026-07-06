В Калужской области сбили 14 беспилотников

БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над несколькими районами Калужской области и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

понедельник утром Шапша сообщил, что за ночь силы ПВО уничтожили 16 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. По словам губернатора, в результате атаки БПЛА в Дзержинском округе произошло возгорание на промышленном предприятии, сотрудники которого были оперативно эвакуированы.