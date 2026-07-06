Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области сбили 14 беспилотников - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 06.07.2026 (обновлено: 15:21 06.07.2026)
В Калужской области сбили 14 беспилотников

В Калужской области сбили 14 беспилотников, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над несколькими районами Калужской области и на окраине Калуги.
  • По предварительной информации губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над несколькими районами Калужской области и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги… По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша на платформе "Макс".
По словам губернатора, на местах работают оперативные группы.
понедельник утром Шапша сообщил, что за ночь силы ПВО уничтожили 16 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. По словам губернатора, в результате атаки БПЛА в Дзержинском округе произошло возгорание на промышленном предприятии, сотрудники которого были оперативно эвакуированы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьКалуга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала