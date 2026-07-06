В Калужской области сбили 14 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над несколькими районами Калужской области и на окраине Калуги.
- По предварительной информации губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над несколькими районами Калужской области и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги… По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша на платформе "Макс".
По словам губернатора, на местах работают оперативные группы.
понедельник утром Шапша сообщил, что за ночь силы ПВО уничтожили 16 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. По словам губернатора, в результате атаки БПЛА в Дзержинском округе произошло возгорание на промышленном предприятии, сотрудники которого были оперативно эвакуированы.
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