В Курской области за сутки сбили 80 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 80 украинских беспилотников различного типа.

ВСУ 31 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона.

В результате атак повреждена техника и имущество, есть один человек с осколочными ранениями, погибших нет.

КУРСК, 6 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 80 украинских беспилотников различного типа, 31 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 5 июля до 9.00 6 июля сбито 80 вражеских беспилотников различного типа. 31 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что четыре раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в Льговском районе осколочные ранения получил мужчина 1994 года рождения, поврежден трактор - кабина, остекление, левое колесо. В селе Толпино Кореневского района поврежден легковой автомобиль. В Курске повреждены три автомобиля, крыша одного дома", - заявил глава региона.