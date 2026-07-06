Рейтинг@Mail.ru
В Курской области за сутки сбили 80 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 06.07.2026
В Курской области за сутки сбили 80 украинских беспилотников

Хинштейн: ВСУ за сутки 31 раз атаковали артиллерией Курскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 80 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 31 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона.
  • В результате атак повреждена техника и имущество, есть один человек с осколочными ранениями, погибших нет.
КУРСК, 6 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 80 украинских беспилотников различного типа, 31 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 5 июля до 9.00 6 июля сбито 80 вражеских беспилотников различного типа. 31 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что четыре раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в Льговском районе осколочные ранения получил мужчина 1994 года рождения, поврежден трактор - кабина, остекление, левое колесо. В селе Толпино Кореневского района поврежден легковой автомобиль. В Курске повреждены три автомобиля, крыша одного дома", - заявил глава региона.
По словам губернатора региона, погибших нет.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
ВС России нанесли удар по аэродромам в нескольких областях Украины
Вчера, 07:11
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьЛьговский районКурскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала