Сборные России выиграли финалы стартового дня Лиги наций по баскетболу 3x3

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужская и женская сборные России выиграли финалы первого игрового дня Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года.
- Соревнования проходят в Таншане (Китай), следующие матчи состоятся во вторник, а турнир завершится 12 июля.
- Победитель конференции «Азия-1» получит право участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, однако участие сборной России в случае победы не гарантировано.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мужская и женская сборные России выиграли финалы первого игрового дня Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года.
Соперниками мужской и женской сборных России по конференции "Азия-1" являются команды Китая, Казахстана, Катара и Монголии. Следующие матчи состоятся во вторник. Турнир завершится 12 июля, его победитель определится по сумме очков, набранных за все игровые дни.
Победитель каждой из 18 конференций будет допущен до участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, который пройдет в Китае в сентябре. При этом победа сборной России не гарантирует участия в турнире, так как Международная федерация баскетбола (FIBA) примет решение по данному вопросу позднее.
В апреле FIBA по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) сняла все ограничения с российских и белорусских юниорских сборных по баскетболу 3x3. Россияне проводят первый турнир после отстранения в 2022 году на фоне ситуации на Украине.