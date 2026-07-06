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Сборные России выиграли финалы стартового дня Лиги наций по баскетболу 3x3 - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Баскетбол
 
17:52 06.07.2026
Сборные России выиграли финалы стартового дня Лиги наций по баскетболу 3x3

Сборные России выиграли финалы стартового дня юниорской Лиги наций по баскетболу

© Фото : Максим Коняев, агентство "PR+Sport»Баскетбольное кольцо
Баскетбольное кольцо - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Максим Коняев, агентство "PR+Sport»
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужская и женская сборные России выиграли финалы первого игрового дня Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года.
  • Соревнования проходят в Таншане (Китай), следующие матчи состоятся во вторник, а турнир завершится 12 июля.
  • Победитель конференции «Азия-1» получит право участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, однако участие сборной России в случае победы не гарантировано.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мужская и женская сборные России выиграли финалы первого игрового дня Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года.
Соревнования проходят в Таншане (Китай). Российские баскетболисты обыграли команды Монголии (16:6) и Казахстана (21:6), а в финале одолели китайцев (21:8). Баскетболистки одержали победы над сборными Китая (16:12) и Катара (21:1), а в решающей встрече обыграли команду Монголии (17:7).
Соперниками мужской и женской сборных России по конференции "Азия-1" являются команды Китая, Казахстана, Катара и Монголии. Следующие матчи состоятся во вторник. Турнир завершится 12 июля, его победитель определится по сумме очков, набранных за все игровые дни.
Победитель каждой из 18 конференций будет допущен до участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, который пройдет в Китае в сентябре. При этом победа сборной России не гарантирует участия в турнире, так как Международная федерация баскетбола (FIBA) примет решение по данному вопросу позднее.
В апреле FIBA по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) сняла все ограничения с российских и белорусских юниорских сборных по баскетболу 3x3. Россияне проводят первый турнир после отстранения в 2022 году на фоне ситуации на Украине.
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