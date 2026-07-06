Сборные России выиграли финалы стартового дня Лиги наций по баскетболу 3x3

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужская и женская сборные России выиграли финалы первого игрового дня Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года.

Соревнования проходят в Таншане (Китай), следующие матчи состоятся во вторник, а турнир завершится 12 июля.

Победитель конференции «Азия-1» получит право участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, однако участие сборной России в случае победы не гарантировано.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мужская и женская сборные России выиграли финалы первого игрового дня Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года.

Соревнования проходят в Таншане ( Китай ). Российские баскетболисты обыграли команды Монголии (16:6) и Казахстана (21:6), а в финале одолели китайцев (21:8). Баскетболистки одержали победы над сборными Китая (16:12) и Катара (21:1), а в решающей встрече обыграли команду Монголии (17:7).

Соперниками мужской и женской сборных России по конференции "Азия-1" являются команды Китая, Казахстана, Катара и Монголии. Следующие матчи состоятся во вторник. Турнир завершится 12 июля, его победитель определится по сумме очков, набранных за все игровые дни.

Победитель каждой из 18 конференций будет допущен до участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, который пройдет в Китае в сентябре. При этом победа сборной России не гарантирует участия в турнире, так как Международная федерация баскетбола (FIBA) примет решение по данному вопросу позднее.