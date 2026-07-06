ВСУ повредили 45 гектаров посевов в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приазовском муниципальном округе Запорожской области повреждены посевы пшеницы и ячменя на 45 гектарах полей.
- Повреждение произошло в результате атаки беспилотников ВСУ.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посевы пшеницы и ячменя повреждены на 45 гектарах полей в Приазовском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Противник в очередной раз совершил подлую и циничную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по мирным объектам на территории Приазовского муниципального округа. В результате удара пострадали посевы зерновых культур. Огонь охватил 45 гектаров полей, где выращивались пшеница и ячмень", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что ведется оценка ущерба.
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