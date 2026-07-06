Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили 45 гектаров посевов в Запорожской области - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 06.07.2026
ВСУ повредили 45 гектаров посевов в Запорожской области

Балицкий: ВСУ повредили 45 гектаров посевов в Приазовском округе

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПожар из-за сброса с беспилотника ВСУ в Запорожской области
Пожар из-за сброса с беспилотника ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Пожар из-за сброса с беспилотника ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приазовском муниципальном округе Запорожской области повреждены посевы пшеницы и ячменя на 45 гектарах полей.
  • Повреждение произошло в результате атаки беспилотников ВСУ.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посевы пшеницы и ячменя повреждены на 45 гектарах полей в Приазовском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Противник в очередной раз совершил подлую и циничную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по мирным объектам на территории Приазовского муниципального округа. В результате удара пострадали посевы зерновых культур. Огонь охватил 45 гектаров полей, где выращивались пшеница и ячмень", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что ведется оценка ущерба.
Дроны ВСУ подожгли лес рядом с городской застройкой Энергодара - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
ВСУ с помощью дронов подожгли лес рядом с Энергодаром
22 июня, 15:56
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала