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Премьер Австралии извинился за слова о желании переспать с Кайли Миноуг - РИА Новости, 06.07.2026
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06:09 06.07.2026 (обновлено: 14:40 06.07.2026)
Премьер Австралии извинился за слова о желании переспать с Кайли Миноуг

Премьер Австралии извинился за шутку о женитьбе на Кайли Миноуг

© REUTERS / MICK TSIKASПремьер-министр Австралии Энтони Альбанезе
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / MICK TSIKAS
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе участвовал в юмористическом подкасте, где ему предложили сыграть в игру с выбором знаменитостей.
  • Альбанезе выбрал Кайли Миноуг «по всем трем пунктам» в игре, где нужно было решить, с кем из знаменитостей «переспать, жениться и сходить на свидание».
  • Позже канцелярия премьер-министра распространила заявление с извинениями за эти комментарии.
ДЖАКАРТА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе принес извинения после того, как во время юмористического подкаста заявил, что хотел бы "жениться, встречаться и переспать" с австралийской певицей Кайли Миноуг.
Во время участия в комедийном подкасте Bush Deep ведущая предложила премьеру сыграть в популярную игру, в которой нужно выбрать, с кем из знаменитостей "переспать, жениться и сходить на свидание". Среди вариантов были Кайли Миноуг, Николь Кидман и Ронда Берчмор.
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Сначала Альбанезе попытался уйти от ответа, напомнив, что сам женился всего полгода назад. Однако после настойчивых вопросов ведущей ответил: "Кайли, конечно", а затем добавил, что выбрал бы Миноуг "по всем трем пунктам".
В понедельник канцелярия премьер-министра распространила заявление Альбанезе, в котором он принес извинения.
"Я безоговорочно приношу извинения за эти комментарии", — говорится в заявлении главы правительства.
Как отмечает британская газета The Guardian, высказывания премьер-министра вызвали критику в австралийских СМИ и социальных сетях.
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