Премьер Австралии извинился за слова о желании переспать с Кайли Миноуг

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе участвовал в юмористическом подкасте, где ему предложили сыграть в игру с выбором знаменитостей.

Альбанезе выбрал Кайли Миноуг «по всем трем пунктам» в игре, где нужно было решить, с кем из знаменитостей «переспать, жениться и сходить на свидание».

Позже канцелярия премьер-министра распространила заявление с извинениями за эти комментарии.

ДЖАКАРТА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе принес извинения после того, как во время юмористического подкаста заявил, что хотел бы "жениться, встречаться и переспать" с австралийской певицей Кайли Миноуг.

Во время участия в комедийном подкасте Bush Deep ведущая предложила премьеру сыграть в популярную игру, в которой нужно выбрать, с кем из знаменитостей "переспать, жениться и сходить на свидание". Среди вариантов были Кайли Миноуг Николь Кидман и Ронда Берчмор.

Сначала Альбанезе попытался уйти от ответа, напомнив, что сам женился всего полгода назад. Однако после настойчивых вопросов ведущей ответил: "Кайли, конечно", а затем добавил, что выбрал бы Миноуг "по всем трем пунктам".

В понедельник канцелярия премьер-министра распространила заявление Альбанезе, в котором он принес извинения.

"Я безоговорочно приношу извинения за эти комментарии", — говорится в заявлении главы правительства.