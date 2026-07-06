Мишустин рассказал о пути России к независимости в авиастроении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия за последнее время прошла значительную часть пути к технологической независимости в области авиастроения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Возможности 3D-печати кардинально меняют подходы к производству деталей самых разных назначений и в самых разных наукоемких сферах. В частности, в авиастроении, где мы за последние несколько лет прошли очень непростой путь, значительную часть пути к технологической независимости", - сказал Мишустин.