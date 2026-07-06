Мишустин рассказал о пути России к независимости в авиастроении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия прошла значительную часть пути к технологической независимости в области авиастроения.
- Станкостроение в России получило значительный импульс развития, расширяется линейка отечественных разработок, активизируется внедрение аддитивных технологий.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия за последнее время прошла значительную часть пути к технологической независимости в области авиастроения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства в понедельник выступил на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. В ходе выступления Мишустин также сообщил, что станкостроение в РФ получило значительный импульс развития. Быстрым темпом расширяется линейка отечественных разработок, кроме того, Россия активизирует внедрение аддитивных технологий.
"Возможности 3D-печати кардинально меняют подходы к производству деталей самых разных назначений и в самых разных наукоемких сферах. В частности, в авиастроении, где мы за последние несколько лет прошли очень непростой путь, значительную часть пути к технологической независимости", - сказал Мишустин.
Локализация производства самолетов практически завершена, заявил Мишустин
20 ноября 2025, 14:25