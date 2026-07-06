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Мишустин рассказал о пути России к независимости в авиастроении - РИА Новости, 06.07.2026
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14:20 06.07.2026 (обновлено: 14:25 06.07.2026)
Мишустин рассказал о пути России к независимости в авиастроении

Мишустин: Россия прошла значительную часть пути к независимости в авиастроении

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия прошла значительную часть пути к технологической независимости в области авиастроения.
  • Станкостроение в России получило значительный импульс развития, расширяется линейка отечественных разработок, активизируется внедрение аддитивных технологий.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия за последнее время прошла значительную часть пути к технологической независимости в области авиастроения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства в понедельник выступил на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. В ходе выступления Мишустин также сообщил, что станкостроение в РФ получило значительный импульс развития. Быстрым темпом расширяется линейка отечественных разработок, кроме того, Россия активизирует внедрение аддитивных технологий.
"Возможности 3D-печати кардинально меняют подходы к производству деталей самых разных назначений и в самых разных наукоемких сферах. В частности, в авиастроении, где мы за последние несколько лет прошли очень непростой путь, значительную часть пути к технологической независимости", - сказал Мишустин.
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РоссияЕкатеринбургМихаил МишустинЭкономика
 
 
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