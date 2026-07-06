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Участник СВО победил на всероссийских соревнованиях по армрестлингу - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Участник СВО победил на всероссийских соревнованиях по армрестлингу

Участник СВО Цховребов победил на всероссийских соревнованиях по армрестлингу

© Фото : Сергей Меняйло/TelegramУчастник СВО из Северной Осетии Заурбек Цховребов завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по армрестлингу "Кубок Отечества" среди ветеранов боевых действий
Участник СВО из Северной Осетии Заурбек Цховребов завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по армрестлингу Кубок Отечества среди ветеранов боевых действий - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Сергей Меняйло/Telegram
Участник СВО из Северной Осетии Заурбек Цховребов завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по армрестлингу "Кубок Отечества" среди ветеранов боевых действий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участник СВО из Северной Осетии Заурбек Цховребов завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по армрестлингу "Кубок Отечества" среди ветеранов боевых действий.
  • Команда его региона заняла второе место в общекомандном зачете.
ПЯТИГОРСК, 6 июля – РИА Новости. Участник специальной военной операции из Северной Осетии Заурбек Цховребов завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по армрестлингу "Кубок Отечества" среди ветеранов боевых действий, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"Наш земляк, участник СВО Заурбек Цховребов завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по армрестлингу "Кубок Отечества" среди ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции", – написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Турнир проходил в Гатчине Ленинградской области. По информации главы республики, выпускник программы "Доблесть Осетии" Сослан Гогичаев завоевал две бронзовые медали, еще одна бронза у Сослана Джаджиева.
Меняйло уточнил, что команда Северной Осетии заняла второе место в общекомандном зачете. Готовил ребят заслуженный тренер России Ибрагим Чочиев.
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