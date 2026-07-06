Аленичев оценил работу Карседо в первые полгода после назначения

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Аленичев положительно оценил работу Хуана Карлоса Карседо в "Спартаке" в первые полгода после назначения.

Карседо возглавил "Спартак" в январе 2026 года, и под его руководством команда завоевала Кубок России, а в чемпионате страны стала четвертой.

Первый матч нового сезона состоится 18 июля: "Спартак" сыграет с "Зенитом" за Суперкубок России, а старт чемпионата страны запланирован на 24 июля.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев в разговоре с РИА Новости отдал должное работе наставника "красно-белых" Хуана Карлоса Карседо в первые полгода после назначения.

Карседо возглавил " Спартак " в январе 2026 года. Под его руководством команда завоевала Кубок России, а в чемпионате страны стала четвертой.

"Нравился "Спартак" в весенней части при Карседо. Весну "Спартак" провел очень хорошо - было интересно смотреть, в том числе в финале Кубка", - сказал Аленичев

Также специалист поделился мнением о том, кого из российских специалистов можно было бы сравнить с главным тренером итальянского "Комо" Франсеском Фабрегасом. Ранее он в разговоре с РИА Новости отмечал, что игра этой команды радует глаз.

"Мне был симпатичен "Локомотив" Галактионова. Я не говорю про Мусаева, про "Краснодар" - это самая играющая команда. В этом даже никаких сомнений быть не может", - отметил собеседник агентства.