У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в ночь на 6 июля в 25 километрах западнее села Малокурильское на острове Шикотан.
- Очаг подземных толчков находился на глубине 68 километров, землетрясение силой до трех баллов ощутили на Шикотане, тревога цунами не объявлялась.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в ночь на понедельник в Тихом океане вблизи южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,6 с эпицентром в 25 километрах западнее села Малокурильское на острове Шикотан произошло в ночь на 6 июля. Очаг подземных толчков располагался на глубине 68 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение силой до трех баллов ощутили на Шикотане, тревога цунами не объявлялась.