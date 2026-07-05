У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в ночь на понедельник в Тихом океане вблизи южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.