Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что, по ее мнению, Владимиру Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя отказ Киева остановить удары по Константиновке, чтобы вернуть тела военных ВСУ, что Владимиру Зеленскому украинцы не нужны.
«
"Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые", - сказала она.
Ранее с соответствующим предложением об останове выступило Минобороны РФ.