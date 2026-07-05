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Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые, заявила Захарова - РИА Новости, 05.07.2026
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17:14 05.07.2026 (обновлено: 17:24 05.07.2026)
Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые, заявила Захарова

РИА Новости: Захарова заявила, что Киеву не нужны ни живые, ни мертвые украинцы

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что, по ее мнению, Владимиру Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя отказ Киева остановить удары по Константиновке, чтобы вернуть тела военных ВСУ, что Владимиру Зеленскому украинцы не нужны.
«
"Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые", - сказала она.
Ранее с соответствующим предложением об останове выступило Минобороны РФ.
Константиновка - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки
Вчера, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийМария ЗахароваУкраинаРоссияКиевКонстантиновка
 
 
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