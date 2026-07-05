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Вагенкнехт потребовала создать следственную комиссию по "Северным потокам" - РИА Новости, 05.07.2026
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23:42 05.07.2026
Вагенкнехт потребовала создать следственную комиссию по "Северным потокам"

Вагенкнехт потребовала создать комиссию по делу о теракте на "Северных потоках"

© AP Photo / Fabrizio BenschСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сара Вагенкнехт потребовала создать следственную комиссию по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» в ландтаге Мекленбурга-Передней Померании.
  • Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте гражданину Украины Сергею К., считая, что он действовал по поручению государственных органов Украины.
  • Сара Вагенкнехт обвинила партии «Зеленых» и «Левых» в том, что они отказываются формировать следственную комиссию на федеральном уровне в сотрудничестве с «Альтернативой для Германии».
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала создать следственную комиссию по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" в ландтаге (парламенте) Мекленбурга-Передней Померании - федеральной земле Германии, где реализовывался энергетический проект.
Федеральная прокуратура Германии 1 июля предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
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3 июля, 12:34
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"Мы требуем, чтобы ландтаг в (столице Мекленбурга-Передней Померании - ред.) Шверине после выборов (в сентябре - ред.) создал следственную комиссию по расследованию акта терроризма на "Северных потоках", - написала Вагенкнехт в соцсети Х (бывший Twitter).

Политик отметила, что необходимый кворум для создания комиссии в ландтаге будет обеспечен в случае прохождения ССВ в земельный парламент, и назвала трагедией тот факт, что следственную комиссию по подрыву "Северных потоков" до сих пор не создали на федеральном уровне. Вагенкнехт обвинила в этом "Зеленых" и "Левую" партии, которые отказываются формировать комиссию в сотрудничестве с "Альтернативой для Германии".
Сопредседатель оппозиционной партии АдГ Тино Крупалла 2 июля призвал в полной мере расследовать теракт на газопроводах "Северный поток", чтобы установить заказчиков и выяснить, причастны ли к этому преступлению другие государства.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
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Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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Вагенкнехт потребовала вызвать Зеленского в ФРГ по делу "Северных потоков"
Вчера, 18:16
 
В миреГерманияРоссияСШАСара ВагенкнехтСеймур ХершТино КрупаллаTwitterГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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