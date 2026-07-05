Краткий пересказ от РИА ИИ Сара Вагенкнехт потребовала создать следственную комиссию по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» в ландтаге Мекленбурга-Передней Померании.

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте гражданину Украины Сергею К., считая, что он действовал по поручению государственных органов Украины.

Сара Вагенкнехт обвинила партии «Зеленых» и «Левых» в том, что они отказываются формировать следственную комиссию на федеральном уровне в сотрудничестве с «Альтернативой для Германии».

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала создать следственную комиссию по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" в ландтаге (парламенте) Мекленбурга-Передней Померании - федеральной земле Германии, где реализовывался энергетический проект.

Федеральная прокуратура Германии 1 июля предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.

« "Мы требуем, чтобы ландтаг в (столице Мекленбурга-Передней Померании - ред.) Шверине после выборов (в сентябре - ред.) создал следственную комиссию по расследованию акта терроризма на "Северных потоках", - написала Вагенкнехт в соцсети Х (бывший Twitter).

Политик отметила, что необходимый кворум для создания комиссии в ландтаге будет обеспечен в случае прохождения ССВ в земельный парламент, и назвала трагедией тот факт, что следственную комиссию по подрыву "Северных потоков" до сих пор не создали на федеральном уровне. Вагенкнехт обвинила в этом "Зеленых" и "Левую" партии, которые отказываются формировать комиссию в сотрудничестве с "Альтернативой для Германии".

Сопредседатель оппозиционной партии АдГ Тино Крупалла 2 июля призвал в полной мере расследовать теракт на газопроводах "Северный поток", чтобы установить заказчиков и выяснить, причастны ли к этому преступлению другие государства.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.