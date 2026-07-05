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Вагенкнехт потребовала вызвать Зеленского в ФРГ по делу "Северных потоков" - РИА Новости, 05.07.2026
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18:16 05.07.2026
Вагенкнехт потребовала вызвать Зеленского в ФРГ по делу "Северных потоков"

Вагенкнехт потребовала вызвать Зеленского в ФРГ из-за подрыва "Северных потоков"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сара Вагенкнехт потребовала вызвать Владимира Зеленского в ФРГ для разъяснений в рамках расследования подрывов «Северных потоков».
  • Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» гражданину Украины Сергею К., считая, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
  • Сара Вагенкнехт подчеркнула необходимость выяснения того, что правительство ФРГ знало об атаке на «Северные потоки» в 2022 году.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала вызвать Владимира Зеленского в ФРГ для разъяснений в рамках расследования подрывов "Северных потоков", он должен предстать перед ландтагом Мекленбурга-Передней Померании - федеральной земли, где реализовывался энергетический проект.
Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
«

"Нам необходимо политическое разъяснение: было ли это военное преступление одобрено украинским руководством? Если да, то как объяснить немецким налогоплательщикам, что именно этим людям (власти Германии - ред.) продолжают перечислять миллиарды евро из налоговых средств? Для разъяснений ландтаг в Шверине (столице Мекленбурга-Передней Померании - ред.) также должен вызвать ... Зеленского", - написала Вагенкнехт на странице в соцсети Х.

Политик подчеркнула, что следственная комиссия земельного парламента должна выяснить, что правительство ФРГ знало об атаке на "Северные потоки" в 2022 году и солгало ли оно немецким гражданам.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2 - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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