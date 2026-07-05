Обвиняемого в убийстве девочки в Ленинградской области отправили под стражу

Местонахождение девочки было неизвестно с 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе Ленинградской области и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".