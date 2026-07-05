Обвиняемого в убийстве девочки в Ленинградской области отправили под стражу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.
- Срок меры пресечения — 3 сентября 2026 года.
- Девочка пропала 2 июля, ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе, после чего было возбуждено уголовное дело.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федора Мехнина", - сказала судья на заседании.
Срок меры - 3 сентября 2026 года. Мера пресечения избиралась в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга.
Обвиняемый в убийстве 12-летеней девочки был задержан в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый житель Тосненского района 1984 года рождения.
Местонахождение девочки было неизвестно с 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе Ленинградской области и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".