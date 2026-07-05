В Минпромторге оценили рост товарооборота между Россией и Индонезией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет увеличился в два раза.
- По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами приблизился к уровню в почти 5 миллиардов долларов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет увеличился в два раза, заявил замглавы Минпромторга России Алексей Груздев в рамках пресс-конференции на Международной промышленной выставки Иннопром-2026.
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"За последние несколько лет, если быть более точным, за последние пять лет, товарооборот удвоился между нашими странами", - сказал Груздев.
Он добавил, что по итогам 2025 года товарооборот между Россией и Индонезией приблизился к уровню в почти 5 миллиардов долларов.
Международная промышленная выставка Иннопром-2026 пройдёт в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки в текущем году выступит Индонезия. В целом в мероприятии примут участие представители 66 стран мира.