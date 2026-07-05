В Минпромторге оценили рост товарооборота между Россией и Индонезией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет увеличился в два раза, заявил замглавы Минпромторга России Алексей Груздев в рамках пресс-конференции на Международной промышленной выставки Иннопром-2026.