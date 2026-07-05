Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.07.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
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За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 282 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 673 самолета, 284 вертолета, 174 695 беспилотников, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 029 танков и других бронемашин, 1 754 реактивных систем залпового огня, 35 656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 65 702 единицы автомобильной техники.